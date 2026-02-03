Massivholzlautsprecher aus Tschechien: Mit der Grande Unica erweitert Xavian seine Natura-Serie um ein neues Standboxenmodell. Die Boxen aus massivem Eichenholz entstünden in Handarbeit, so der westlich von Prag ansässige Hersteller, und sollen die klangliche Handschrift der kleineren Schwester Unica in größerem Format fortführen – ohne dabei hohe Ansprüche an den Hörraum zu stellen.

Xavian Grande Unica: Bewährtes weiterentwickelt

In die Entwicklung der Xavian Grande Unica seien sowohl Erfahrungen aus der Feinabstimmung der Unica als auch Erkenntnisse aus älteren Modellen wie der Madre Perla sowie weiteren Lautsprechern der Natura-Serie eingeflossen.

Organisch

Das 23 Millimeter starke Eichen-Gehäuse der Xavian Grande Unica wird in den Werkstätten des Firmenstandortes in Hostivice (Tschechische Republik) gefertigt. Abgerundete Kanten und Ecken sowie die ebenfalls organisch-weich verlaufende Bassreflexöffnung seien das Ergebnis aufwendiger Handarbeit. Eine matte Lackierung mit einem Anteil natürlichen Wachses sorgt für eine Betonung der Holzmaserung und der natürlichen Anmutung des Materials.

Guter Futterverwerter

Klanglich positioniert Xavian die Grande Unica oberhalb der kleineren Unica. Im direkten Vergleich soll der neue Lautsprecher mit mehr Fülle, gesteigerter Detailauflösung und größerer Selbstverständlichkeit spielen. Der hohe Wirkungsgrad von 93 dB/2,83 V/m soll mit auf eine lebendige, dynamische Wiedergabe einzahlen. Der Tiefton der mit Gehäusemaßen von 900 x 200 x 280 mm (HxBxT) noch recht zierlich bauenden Standboxen reiche nach Herstellerangaben bis 48 Hertz (-3 dB) hinab.

Überall zuhause

Die Grande Unica sei bewusst nicht als „Setup-Diva“ konzipiert worden. Typische Wohnräume sollen laut Xavian ihr optimales Habitat sein, wo sie sich ohne großen Aufwand integrieren ließen. Optimal arbeite sie in wandnaher Aufstellung mit etwa 10 bis 20 Zentimetern Platz nach hinten, so der Hersteller.

Italienische Treiberbestückung

Bei der Bestückung setzt Xavian auf speziell entwickelte AudioBarletta-Treiber aus italienischer Fertigung: Der Zweiwege-Lautsprecher kommt jeweils mit zwei 150-mm-Tiefmitteltönern sowie einer ab 2870 Hertz einsetzenden 26-mm-Kalotte. In der Frequenzweiche kämen Xavian zufolge unter anderem ausgewählte Bauteile von Jantzen zum Zuge. Unterm Strich ziele die Abstimmung auf einen alltagstauglichen Klangcharakter, der mit einer Vielzahl von Verstärkern harmoniere, so die Tschechen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Xavian Grande Unica kostet 2.000 Euro pro Paar und kann direkt online beim Hersteller geordert werden. Gefertigt wird nach Bestellung, daher beträgt die Lieferzeit derzeit rund einen Monat ab Auftragsbestätigung.

Kontakt

XAVIAN ELECTRONICS s.r.o.

Za Mlýnem 114

253 01 Hostivice

Tschechische Republik

Telefon: +420 734 528 189

E-Mail: office@xavian.cz

Web: https://www.xavian.cz/en/