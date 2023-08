"World of Headphones 2023" | Messe in Essen | News fairaudio

Die High End Society hat abermals ein neues, erfolgreiches Veranstaltungsformat eingeführt. Die World of Headphones war bisher Sonderfläche der klassischen Münchener High End. Nun ist sie gewissermaßen flügge geworden und bildet eine eigenständige Messe, die in der Zeche Zollverein in Essen stattfinden wird.

World of Headphones: Die Welt der Kopfhörer erleben

Wie die High End Society mitteilt, sind mehr als 50 Marken bzw. Hersteller vor Ort. Zwei Tage lang kann das gesamte Angebot rund um Kopfhörer live erlebt und ausprobiert werden. Das beginnt bei Kopfhörern unterschiedlichster technischer Konzeption und Provenienz, setzt sich fort bei Kopfhörerverstärkern und mobilen Quellgeräten – und natürlich gibt’s auch allerlei nützliches Zubehör. Klar, dass moderne Streaminglösungen auf der Messe ebenfalls nicht fehlen dürfen.

Das alles findet in einem außergewöhnlichen Ambiente statt, nämlich auf der Essener Zeche Zollverein. Die alte Industriearchitektur der einst größten Kohleförderungsanlage ist inzwischen UNESCO-Welterbe – und dürfte einen spannenden Rahmen für die World of Headphones bieten.

Der Eintritt zur World of Headphones ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wann?

Samstag, 12. August 2023, 10-18 Uhr

Sonntag, 13. August 2023, 10-17 Uhr

Wo?

Zeche Zollverein – Oktogon

Bullmannaue 11 | 45327 Essen

Kontakt

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202 – 702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: https://www.highendsociety.de/startseite.html