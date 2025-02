Die World of Headphones hat sich in den letzten Jahren als eigenständiges Format bewiesen – und so verwundert es nicht, dass die High End Society im Jahr 2025 abermals zur dedizierten Messe für Kopfhörerfans einlädt. Sie findet in diesem Jahr erneut in Heidelberg statt.

Das Ambiente

Der Tankturm in Heidelberg gehört zu den wenigen erhaltenen Denkmalen der Heidelberger Industriekultur. Es handelt sich um einen ehemaligen Wasserturm, der seinerzeit das Bahnbetriebswerk in Heidelberg mit Wasser versorgte.

Es gibt reichlich was auf die Ohren …

Mehr als 40 Marken werden auf der World of Headphones vor Ort sein. Zu sehen – und vor allem hören – gibt es hochwertige Kopfhörer und Kopfhörerverstärker, die von ausgesuchten D/A-Wandlern und Streamern flankiert werden. Und klar: Es lassen sich sowohl audiophile Lösungen für den mobilen Einsatz als auch fürs gepflegte Daheim-Hören antesten.

Und sonst?

Die High End Society weist darauf hin, dass Heidelberg auch jenseits der Messe eine Reise wert ist. Schließlich ist Frühlingsbeginn: Das lädt dazu ein, den Messebesuch mit einer Entdeckungstour zu historischen Sehenswürdigkeiten zu verbinden. Dank der guten Anbindung an die Öffis sowie der Nähe zur A5 gestalte sich die Anreise überdies komfortabel, verspricht die High End Society.

Wo und wann?

Tankturm | Eppelheimer Straße 46 | 69115 Heidelberg

Samstag, 15. März 2025, 10 – 18 Uhr

Der Eintritt zur Kopfhörermesse World of Headphones ist frei.

Kontakt

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202 – 702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: https://www.highendsociety.de/startseite.html