Es gilt mal wieder, einen Pflichttermin für Freunde des hochwertigen Kopfhörermusikgenusses im Kalender anzustreichen – und zwar die World of Headphones, die am 31. August in der altehrwürdigen Zeche Zollverein in Essen abgehalten wird. Hier dreht sich alles um portable Audio-Gerätschaften.

World of Headphones: Programm und Aussteller

[fairaudio_de]

Die World of Headphones hat sich von einer Sonderausstellung auf der Münchener „High End“-Messe zu einem mittlerweile eigenständigen Event gemausert. Wie die High End Society mitteilt, soll die World of Headphones das gesamte Programm der mobilen Musikwiedergabe abbilden. 47 Hersteller und Marken seien vor Ort.

Ganz gleich, ob Sie kabelgebunden oder per Bluetooth hören, ob Sie smarte In-Ears oder ausladende Over-Ear-Magnetostaten bevorzugen: Eine große Vielfalt an Händlern, Vertrieben und Herstellern wird spannendes Equipment zeigen. Natürlich kommen auch die Quellgeräte nicht zu kurz: Vom Kopfhörerverstärker über den mobilen DAC bis hin zum Mediaplayer für unterwegs wird auf der World of Headphones so ziemlich alles geboten.

Die Location

Nicht zuletzt die Location ist bemerkenswert: Die Kopfhörer-Messe findet nämlich im Oktogon auf der Zeche Zollverein statt. Die ehemals größte europäische Kohleförderanlage ist heute Industriedenkmal und sogar Teil des UNESCO-Welterbes.

[fairaudio_de]

Wann?

Samstag, 31. August 2024, 10 – 18 Uhr

Wo?

Oktogon auf der Zeche Zollverein

Bullmannaue 11 | 45327 Essen

Kontakt

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202 – 702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: https://www.highendsociety.de/startseite.html