Am Freitag, den 22. August 2025, lädt CM-Audio in Neuss zu einer Vorführung aktueller audiophiler Komponenten ein. Präsentiert werden Produkte von Brodmann, Esprit Audio, Magaudio und Network Acoustics.

CM-Audio-Workshop: Programm und Gäste

Im Mittelpunkt der Vorführung stehen unter anderem die Lautsprecher des österreichischen Herstellers Brodmann. Zum Einsatz kommt hier das Modell Vienna VC7 (siehe Aufmacherbild) in der Ausführung „White Ebony“, das auf ein Konzept von Hans Deutsch zurückgeht und als besonders detailreich aufspielender Abhörmonitor gerühmt wird.

Einen weiteren Programmpunkt des CM-Audio-Events bildet die Präsentation des französischen Kabelherstellers Esprit Audio. Dirk Voßekaul gibt Einblicke in das Sortiment und die klangliche Wirkung der Kabelkonzepte, die auf eine möglichst verlustfreie Signalübertragung zielen.

Ergänzt wird der Nachmittag durch eine Demonstration der magnetischen Resonanzabsorber von Magaudio Resonance. Torsten Schiemenz erklärt das Funktionsprinzip der universell einsetzbaren Dämpfer und deren Einfluss auf die akustische Performance unterschiedlicher Komponenten.

Den Abschluss der Veranstaltung bildet ein Beitrag von Chris Dahl, der Produkte des britischen Herstellers Network Acoustics vorstellt. Gezeigt wird, welchen Einfluss spezialisierte Netzwerkkomponenten auf die Musikwiedergabe im Streaming-Zeitalter haben können.

Bitte melden …!

Um Anmeldung (siehe Kontaktdaten unten) zum CM-Audio-Workshop wird gebeten – Parkplätze stehen auf dem benachbarten OBI-Parkplatz zur Verfügung.

Wann?

Freitag, 22. August 2025, 15 – 18 Uhr

Kontakt

CM-Audio - Studio Neuss

Kölner Straße 46

41464 Neuss



Telefon: +49(0)2161-6782451

E-Mail: info@cm-audio.net

Web: https://www.cm-audio.net/