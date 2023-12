Wie uns der Headphone Shop mitteilt, gibt es bis Silvester dieses Jahres noch einige attraktive Spar-Angebote für alle diejenigen, die hochwertiges mobiles Hifi bzw. audiophilen Musikgenuss per Kopfhörer schätzen. First come, first serve, gleich drei unterschiedliche Offerten haben die Heidelberger zu bieten.

In-Ear- oder Over-Ear-Kopfhörer? Sie haben die Wahl

Das Festtagsangebot funktioniert über den Bestellwert: Ab 399 Euro Bestellwert befinden Sie sich gewissermaßen in der Stufe Bronze und erhalten einen In-Ear-Kopfhörer Meze 12 Classic V2 IEM gratis dazu. Bei einem Bestellwert ab 999 Euro gibt’s das Silber-Angebot: Hier erhalten Sie zusätzlich kostenfrei einen Meze-99-Neo-Over-Ear-Kopfhörer oder bekommen einen Astell & Kern x JH Audio Billy Jean – ein In-Ear-Kopfhörer – ins Paket gelegt.

Und ab einem Bestellwert von 1.999 Euro – Stufe „Gold“ – haben Sie mit Blick auf die weihnachtliche Gratisdreingabe die Wahl zwischen dem Over-Ear-Kopfhörer Meze 99 Classic oder dem In-Ear-Monitor Zeitgeist.

So funktioniert’s: Bestellen Sie einfach online beim Headphone-Shop und geben Sie im Feld „Anmerkungen“ ein, welches Geschenk Sie bevorzugen. Achtung, die Aktion gilt nur bis 31. Dezember.

Kontakt

headphone.shop

Langer Anger 201

69115 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49(0)6221-889211

E-Mail: info@headphonecompany.com

Web: https://headphone.shop/de/