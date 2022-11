Der in Fulda ansässige HiFi-Fachhändler Raum und Ton kündigt ein spannendes Event an: Edle Lautsprecher der Fibonacci-Serie von Wilson Benesch können in Augen- und Ohrenschein genommen werden – sie spielen an standesgemäßer Elektronik, in „exquisiter“ Raumakustik, so wird versprochen, und werden fachkundig erläutert.

Exklusive Vorführung bei Raum und Ton: Was wird geboten?

Das britische Unternehmen Wilson Benesch hat sich vornehmlich auf High-End-Lautsprecher spezialisiert. Aktuell im Fokus steht die nach dem berühmten italienischen Mathematiker Fibonacci aus dem Mittelalter benannte Lautsprecherserie der Engländer, die aus zwei kompakten und vier Standmodellen besteht. Wie die Fotos bereits andeuten, werden bei den Fibonacci-Lautsprechern ausgetretene Pfade des Lautsprecherdesigns verlassen und sehr spannende Konzepte verfolgt.

Um das Klangerlebnis standesgemäß zur Geltung zu bringen, kommen bei Raum und Ton ausschließlich edle Quellgeräte und Verstärker an die Lautsprecherterminals – unter anderem von Soulnote, Linn und Luxman. Der IAD Vertrieb unterstützt das Event aktiv: Vor Ort sind der Produktexperte Krey Baumgartl sowie der Verkaufsleiter Thorsten Fennel. Sie werden detaillierte Einblicke in die Konzeption und Technik der Wilson-Benesch-Fibonacci-Lautsprecher liefern und sind natürlich offen für individuelle Fragen und Gespräche.

Das Team von Raum und Ton freut sich über eine Vorab-Anmeldung über info@raum-ton.de.

Wann?

8. Dezember 2022, 14 bis 19 Uhr

Wo?

Raum und Ton

Heinrichstraße 12

36037 Fulda

Web: https://raum-ton.de/

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: info@iad-gmbh.de

Web: https://www.wilson-benesch.de/