Wilson Audio und der deutsche Vertrieb Audio Reference kündigen in einer aktuellen Pressemitteilung einen Leckerbissen für Freunde der exklusiven Musikwiedergabe an: die limitierte Sonderedition des Lautsprechers Chronosonic XVX, die auf den Namenszusatz „4 Seasons“ hört.

Wilson Audio Lautsprecher-Sonderedition: den vier Jahreszeiten gewidmet

Die Sonderserie von Wilson Audio sei – so die Pressemitteilung – eine Hommage an die vier Jahreszeiten und die Veränderungen, die sich im Laufe dieser Jahreszeiten in der Natur ergeben. Die Farbgebung der Lautsprecher ist außerdem inspiriert von den natürlichen Farbkombinationen der Gebirgszüge, Flüsse, Seen und Dünen Utahs, des Stammsitzes von Wilson Audio. Und so tragen auch die Farbdesigns klangvolle Namen wie Silver Ice Pearl, Glacier Frost Pearl oder Blue Orchid Pearl.

Jedes Modell der Serie wird mit einer „Schatztruhe“ ausgeliefert, in der sich unter anderem ein 3D-Druckmodell des Lautsprechers im Maßstab 1:7, spezielle Lautsprecherabdeckungen sowie ein Exemplar des offiziellen Wilson-Audio-Geschichtsbuchs und weitere Preziosen finden.

Die 310 Kilo schweren Standlautsprecher sind mit zwei Tieftönern, drei Mitteltönern und zwei Hochtönern ausgestattet, von denen einer rückseitig angebracht ist. Typisches Konstruktionsmerkmal ist das schwungvoll gebogene Array, das auf die Zeitrichtigkeit einzahlen soll. Die Wilson Audio Chronosonic XVX Sonderedition 4 Seasons kann ausschließlich in diesem Jahr geordert werden – und in Bezug auf den Preis heißt es dezent: „auf Anfrage“.

Appetit bekommen? Dann lesen Sie hier unsere bisherigen Wilson-Audio-Rezensionen.

