Der kalifornische Hersteller Linkplay Technology zeigt mit seiner Marke WiiM schon seit einigen Jahren, wie man günstige und kompakte Streamer und Verstärker mit audiophilem Anspruch baut. Nun legen die Amerikaner nach – mit dem WiiM Vibelink Amp, eine Mischung aus puristischem Vollverstärker und Endstufe.

Kräftiger Schub bei kompakten Abmessungen

Der neue Vibelink Amp von WiiM zeigt sich buchstäblich leistungsstark dank integrierter Schaltverstärkertechnik von Texas Instruments: Bis zu 100 Watt pro Kanal drückt der kleine Knabe trotz seines kompakten Formats (180 x 145 x 45 mm – B×T×H) an 8 Ohm raus.

Analog oder digital?

Geradezu audiophil puristisch geht’s mit Blick auf die Anschlusssektion zu: Der WiiM Vibelink Amp bietet einen analogen Cinch-Hochpegeleingang (ohne nachgeschaltete A/D-Wandlung!) sowie digitalseitig je eine optische und koaxiale S/PDIF-Schnittstelle, die eingehende Signale bis hoch zu 192 kHz / 24 Bit verdauen. Überdies lässt sich kommod per Bluetooth zuspielen. Vor allem aber wurde nicht an der Wandlersektion gespart, hier kommen nämlich ESS-9039Q2M-Chips zum Einsatz, die man auch in deutlich teureren Komponenten findet.

An oder Aus? Die (analoge) Lautstärkeregelung …

Außerdem an Bord ist – man höre und staune – eine komplett analoge und auf Wunsch abschaltbare Lautstärkeregelung: So lässt sich der WiiM Vibelink Amp nicht nur als Vollverstärker, sondern auch als Endstufe einsetzen – etwa im Verbund mit einem regelbaren Netzwerkplayer. Als passende Spielpartner zählt die Pressemitteilung nicht zuletzt hauseigene Lösungen wie WiiM Mini, Pro, Pro Plus oder Ultra auf.

Bitte nicht stören

Welche Betriebsart man auch wählt, so oder so soll eine Post-Filter-Feedback-Schleife für eine optimale Anpassung an den wechselnden Impedanzverlauf der anhängigen Lautsprecher sorgen – bekanntermaßen ja eine Schwachstelle vieler Class-D-Designs – und so Verzerrungen weitergehend minimieren. Die Eingangswahlsektion des Vibelink Amp arbeite laut WiiM überdies ohne störende Umschaltgeräusche.

Verfügbarkeit, App & Preis

Alles das packt WiiM in ein wertig anmutendes Aluminium-Gehäuse. Steuern lässt sich der kleine Verstärker übrigens auch via WLAN oder Bluetooth mittels App (iOS/Android). Erhältlich ist der neue WiiM Vibelink Amp ab Mitte April zum Preis von ebenfalls ziemlich kompakten 369 Euro.

