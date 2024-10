Der Audio-Trade-Vertrieb in Eltville am Rhein hat eine Rabattaktion für (extrem) Kurzentschlossene ins Leben gerufen: Nur noch bis Donnerstag, den 10. Oktober, gibt es ausgewählte WiiM-Geräte mit teils mehr als 20 Prozent Rabatt zu erwerben.

WiiM-Komponenten: Kurz und deutlich reduziert

Die Sonderaktion gilt noch bis einschließlich 10. Oktober 2024 und betrifft insgesamt vier WiiM-Geräte: drei Streamer sowie einen Streaming-Verstärker.

Da wären auf der Streamingseite zunächst der WiiM Mini (siehe Aufmacherbild oben), ein ultrakompakter Streamer im originellen Rundformat, sowie der technisch etwas ambitioniertere WiiM Pro und der WiiM Pro plus, welcher unter anderem Google-Chromecast-fähig ist. Wer hingegen gerne alles in einem Gehäuse vereinen möchte, der findet mit dem WiiM Amp vielleicht ein passendes Gerät: Diese kompakte Komponente vereint Class-D-Verstärker (bis zu 120 Watt pro Kanal an 4 Ohm) mit Streamer und DAC-Sektion – ja sogar ein Hochpegeleingang ist an Bord.

Wer mehr über den WiiM Amp erfahren möchte, findet in unserem Newsbericht weitere Details – und auch über den WiiM Mini sowie den MiiM Pro haben wir bereits gesondert berichtet.

Die Aktionspreise im Einzelnen (nur im ausgesuchten Fach- und Onlinehandel sowie auf www.wiim-audio.de)

WiiM Mini: 84,99 Euro (statt 106,99 Euro)

WiiM Pro: 139,99 Euro (statt 179 Euro)

WiiM Pro plus: 194,99 Euro (statt 249 Euro)

WiiM Amp: 289,99 Euro (statt 369 Euro)

Kontakt

ATR - Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)20-882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://wiim-audio.de/