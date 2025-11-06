Vorhang auf für eine „intelligente” Premiere: Mit dem WiiM Sound betritt der Streaming-Spezialist WiiM erstmals die Bühne der smarten Lautsprecher. Der kompakte Speaker soll nicht nur HiFi-Qualität auf kleinem Raum bieten, sondern auch eine clevere Steuerung und flexible Integration in bestehende Multiroom-Setups ermöglichen. Damit nicht genug: Die Konnektivität ist in dieser Preisklasse ebenfalls bemerkenswert – und ja, es soll sogar „KI” zum Einsatz kommen.

Smart, kompakt, klangstark: Der „WiiM Sound“-Speaker

Akustisches Herzstück des kompakten WiiM-Lautsprechers ist ein 4-Zoll-Langhub-Tiefmitteltöner in Kombination mit zwei Hochtönern, die vom verbauten Verstärker mit einer Spitzenleistung von bis zu 100 Watt angetrieben werden – außerdem versprochen: Hi-Res-Wiedergabe bis zu 24 Bit/192 kHz.

Der kleine WiiM-Lautsprecher lässt sich intuitiv bedienen: Über das 1,8 Zoll große Touch-Display können Nutzer direkt auf EQ-Einstellungen, Quellen und Wiedergabe zugreifen – ergänzend dazu liegt die WiiM Voice Remote 2 Lite bei, mittels der Push-to-Talk-Sprachsteuerung per Alexa oder Google Assistant möglich wird.

Vielfältige Streaming-Optionen

Dank Unterstützung für gängige Anbieter und Standards wie Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Chromecast, DLNA oder Alexa Cast lässt sich der WiiM Sound flexibel in verschiedenste Streaming-Umgebungen einbinden. Über die WiiM-Home-App erfolgt die zentrale Steuerung – auch im Multiroom-Betrieb mit anderen WiiM-Produkten.

Schnittstellen, Akustik und AI

Moderne Schnittstellen wie WLAN 6E, Bluetooth 5.3 (inkl. LE Audio), Ethernet und ein analoger 3,5-mm-Eingang sorgen für hohe Flexibilität beim Anschluss – und über die AI-RoomFit-Technologie kann der Klang auf Wunsch automatisch an die Raumakustik angepasst werden. Wer noch mehr will, kann den WiiM Sound zudem im Stereo-Pairing oder in einem Dolby-5.1-Surround-Setup betreiben.

Preis und Verfügbarkeit

Der Smart Speaker WiiM Sound ist ab sofort in den Farben Schwarz oder Weiß zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 349 Euro erhältlich – sowohl über Amazon als auch über ausgewählte Fachhändler.

Kontakt

ATR - Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)208-882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://wiim-audio.de/