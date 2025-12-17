Reduziert aufs Wesentliche, aber klanglich ganz groß – so der Anspruch des Streaming-Spezialisten WiiM, der mit dem neuen Sound Lite eine besonders aufgeräumte Variante seines smarten Lautsprecherkonzepts ins Rennen schickt. Ohne Display, ohne Fernbedienung, aber mit allem, was zählt. Mit kompakten Maßen von 146 × 146 × 193 Millimetern und einem Gewicht von 2,5 Kilogramm soll sich der WiiM Sound Lite zudem dezent in jedes Wohnumfeld einfügen.

WiiM Sound Lite: Konzentration aufs Wesentliche

Der neue WiiM Sound Lite richtet sich an alle, die es gerne übersichtlich mögen: ein Lautsprecher ohne optischen Schnickschnack, der trotzdem alles mitbringt, was die WiiM-Geräte so erfolgreich gemacht hat – von High-Res-Wiedergabe bis hin zur bequemen Multiroom-Einbindung. Optisch bleibt der kompakte Speaker betont zurückhaltend: in Weiß oder Schwarz, mit klaren Linien und ohne Display, das im Schlafzimmer die Nachtruhe stören könnte.

Selbstbewusst

Klanglich aber präsentiert sich der WiiM Sound Lite durchaus selbstbewusst: Im Inneren arbeitet ein 2-Wege-System, bestehend aus einem 4-Zoll-Tiefmitteltöner und zwei Seidenkalotten-Hochtönern, flankiert von bis zu 100 Watt Verstärkerspitzenleistung. Der Frequenzgang reicht laut Hersteller von 50 bis 20000 Hertz, die Trennfrequenz liegt bei 2,4 Kilohertz. Für die klangliche Anpassung an den Raum kommt die hauseigene, KI-basierte „RoomFit“-Technologie zum Einsatz – ein Feature, das man in dieser Preisklasse nicht oft findet.

Konnektiv und intuitiv

Auch in Sachen Konnektivität gibt sich der WiiM Sound Lite modern und vielseitig: Unterstützt werden Wi-Fi 6E im 2,4-, 5- und 6-Gigahertz-Bereich sowie Bluetooth 5.3 mit den Codecs SBC, AAC und LC3. Darüber hinaus gibt es einen 3,5-mm-AUX-Eingang sowie eine Ethernet-Buchse mit 100 Mbit/s. Das Gerät ist Roon Ready, unterstützt unter anderem Spotify Connect, Tidal Connect, DLNA und lässt sich vollständig in das bestehende WiiM-Ökosystem integrieren – sei es für Multiroom-Setups oder für Stereo-Paare mit einem zweiten Sound Lite. Gesteuert wird der Lautsprecher wahlweise über die WiiM Home App, per Sprachassistenz oder direkt am Gerät.

Verfügbarkeit und Preis

Der WiiM Sound Lite wird ab Januar 2026 in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich sein. Vorbestellungen sind bereits jetzt über den WiiM-Onlineshop, Amazon und ausgewählte Händler möglich. Der Preis: 269 Euro.

Kontakt

ATR - Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)208-882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://wiim-audio.de/