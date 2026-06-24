WiiM Bar: Nix zu trinken, dafür Dolby-Atmos-Sound

Die für ebenso funktionale wie bodenständig gepreiste Streaming-Komponenten bekannte Marke WiiM biegt auf die Heimkino-Spur ab. Mit der neu angekündigten WiiM Bar bringt das Technologieunternehmen zwar keinen Spirituosenausschank, aber seine erste eigenständige Soundbar auf den Markt.

Acht Treiber plus Bassunterstützung

Für den Filmton inklusive Dolby-Atmos greift die WiiM Bar auf eine 3.0.2-Kanalkonfiguration zurück. Im Gehäuse arbeiten insgesamt acht aktive Lautsprechertreiber: Drei nach vorn ausgerichtete Hochtöner und ein Verbund aus fünf Tiefmitteltönern werden von vier Passivradiatoren flankiert, um ein solides Bassfundament zu gewährleisten, ohne dass zwingend ein externer Subwoofer benötigt wird.

Gerne auch 5.1.2 …

Wer echten Mehrkanal-Surround-Sound sucht, kann die WiiM-Soundbar drahtlos mit weiteren WiiM-Komponenten (etwa für die Surround-Kanäle oder den Sub) zu einem vollwertigen 5.1.2-Set ausbauen. Über die „RoomFit“-Funktion misst sich das System zudem automatisch ein und passt den Klang an die Raumakustik an. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine KI-gestützte „Dialogverbesserung“, die selbstverständlich nur den Klang und nicht das Drehbuch optimiert – und einen Dynamik-begrenzenden Nachtmodus.

Volles Streaming-Programm

Auf ihrer Rückseite verbindet sich die WiiM Bar via HDMI eARC mit dem Fernseher und unterstützt LPCM, Dolby Atmos/TrueHD/DD+, AC3, DTS und DTS:X. Der Klangriegel bietet aber auch optische Digital- und analoge Cinch-Eingänge sowie USB-C. Netzwerkseitig ist die Soundbar in die WiiM Home App eingebettet, somit kann sie mit mehr als 20 Protokollen und Musikdiensten dienen – darunter Spotify, Tidal und Qobuz jeweils per Direct Connect sowie Roon, Google Cast, AirPlay 2 und natürlich UPnP.

Touch me

Als kleiner optischer Hingucker der Soundbar dient das runde 2,1-Zoll-Farb-Touchdisplay auf der Vorderseite. Es zeigt während der Wiedergabe Albumcover oder Streamingdaten an und mutiert im Standby zur personalisierbaren Uhr. Die Bedienung erfolgt wahlweise direkt am Display, über berührungsempfindliche Tasten auf der Oberseite, per App, Sprachbefehl oder über die mitgelieferte Fernbedienung.

Preise und Verfügbarkeit

Noch ist die WiiM Bar nicht verfügbar, sie kann jedoch schon jetzt vorbestellt werden, die Auslieferung soll laut Hersteller ab August laufen. Es gibt die Soundbar in Schwarz oder Weiß – zum Preis von 499 Euro.