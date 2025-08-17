Streaming, Verstärkung, Raumkorrektur, Multiroom – ja, der WiiM Amp Ultra ist auf großer Mission und benötigt dafür dennoch nur 20 mal 20 Zentimeter Stellfläche. Er erweitert das bestehende Sortiment der Kalifornier, die mit preisgünstigen Streamern starteten und das Portfolio nicht zuletzt mit den Verstärkern Amp und Amp Pro weiterentwickelten.

Kraftzwerg

Trotz seiner kompakten Abmessungen liefert der WiiM Amp Ultra eine Ausgangsleistung von bis zu 200 Watt an 4 Ohm – Class-D sei Dank. Die sogenannte Post-Filter-Feedback-Technologie soll eine stabile Klangqualität auch bei schwankenden Lautsprecherlasten gewährleisten, bei klassischen Class-D-Konzepten kann das ansonsten durchaus mal eine Schwachstelle sein. Für die Wandlung digitaler Signale kommt ein ESS-Sabre-DAC (ES9039Q2M) zum Einsatz, unterstützt von sechs OPA1612-Operationsverstärkern.

Wertig, wertig …

Trotz des günstigen Preises besteht das Gehäuse WiiM-typisch aus gefrästem Aluminium und verfügt über ein 3,5 Zoll großes Glasdisplay mit Touch-Funktion, über das sich grundlegende Funktionen wie Lautstärke, Equalizer oder Quelle direkt steuern lassen. Auf der Rückseite des Streamingverstärkers finden sich diverse Anschlussmöglichkeiten, darunter analoge und digitale Eingänge, HDMI ARC sowie ein Subwoofer-Ausgang. Überdies bietet der WiiM Amp Ultra Schnittstellen für Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 6E.

Alles fit?

Außerdem an Bord ist die integrierte Raumkorrekturtechnologie „RoomFit“, die den Klang automatisch an die Gegebenheiten des Raums anpasst. Weitere Funktionen umfassen eine Multiroom-Fähigkeit, Smart-Presets, eine Weckfunktion sowie eine geplante Roon-Zertifizierung.

Die Steuerung

Neben der Steuerung übers Display lässt sich der WiiM Amp Ultra außerdem mittels der WiiM Home App (verfügbar für iOS und Android) oder per Sprache befehligen. Unterstützt werden neben der hauseigenen Sprachfernbedienung auch Amazon Alexa und Google Assistant. Regelmäßige Firmware-Updates sollen neue Funktionen und eine langfristige Systempflege gewährleisten, verspricht der Hersteller.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Der WiiM Amp Ultra ist ab sofort in den Farben Space Grey und Silber erhältlich. Der Preis: 599 Euro

Kontakt

ATR - Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)208-882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://wiim-audio.de/