Die kompakt gebauten und bodenständig gepreisten Multiroom- und Streaminglösungen des kalifornischen Anbieters WiiM werden hierzulande seit dem Sommer von ATR – Audio Trade vertrieben. Nun begibt sich erstmalig ein Streamingverstärker in den Startblock, der für den unmittelbaren Anschluss von Passivboxen gedacht ist. Und trotz seiner knuffigen Maße kann der WiiM Amp nicht nur streamen, er bietet darüber hinaus Digital- und Analogquellen Anschlussmöglichkeiten.

WiiM Amp: Leistung und Kompatibilität

Der in ein Aluminiumgehäuse gekleidete WiiM Amp kommt im quadratischen Format mit einer Grundfläche von 19 x 19 Zentimetern. Seine Class-D-Verstärkerstufen leisten 60 Watt pro Kanal an 8 Ohm – und laut Datenblatt sogar stabile 2 x 120 Watt an 4 Ohm. Streaming ist möglich via LAN, WLAN (192 kHz/24 Bit) sowie über Bluetooth und von USB-Speichermedien; bei alledem steht die WiiM Home App regelnd zur Seite. Außerdem hat’s heckseitig zwei Digitaleingänge (Toslink und HDMI ARC) sowie einen analogen Hochpegeleingang. Die D/A-Wandlung besorgt ein ESS-Sabre-DAC.

Reichhaltig ist das Angebot der nativ unterstützten Dienste und Protokolle – der WiiM Amp versteht sich unter anderem mit Apple AirPlay 2, Google Chromecast sowie hochauflösenden Streamingdiensten à la Tidal und Qobuz. Nur logisch, dass der WiiM Amp auch Formate wie FLAC, ALAC oder WAV verdaut.

Damit nicht genug: Der kleine Streamingverstärker ist multiroomfähig und mit umfangreichen DSP-Funktionen ausgestattet, beispielweise einem parametrischen sowie einem grafischen Equalizer.

Preis & Verfügbarkeit

Erhältlich ist der WiiM Amp voraussichtlich ab der letzten Dezemberwoche – zum Preis von 349 Euro, eine Fernbedienung ist inklusive.

Kontakt

ATR - Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH

Schenkendorfstraße 29

45472 Mülheim an der Ruhr



Telefon: +49(0)208-88266-0

E-Mail: info@audiotra.de

Web: https://wiim-audio.de/