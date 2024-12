Es gibt Neuigkeiten von WiiM Audio: Der vor rund einem Jahr vorgestellte Streamingverstärker WiiM Amp wurde technisch aufgebohrt und ist nun unter der Bezeichnung WiiM Amp Pro erhältlich. Der neue Spross der WiiM-Familie soll sich nicht zuletzt durch noch besseren Klang auszeichnen.

WiiM Amp Pro: Was ist geblieben?

Grundsätzlich und konzeptionell gleicht die Pro-Version dem Ur-Amp von WiiM – wer sich für Details interessiert, der kann einmal unseren Kurzbericht zum Wiim Amp studieren. Der in ein wertiges Aluminiumgehäuse gehüllte Streaming-Amp leistet 60 Watt pro Kanal an 8 Ohm und streamt via LAN, WLAN sowie per Bluetooth und von USB-Speichermedien.

WiiM Amp Pro: Was ist neu?

Überarbeitet wurden für den WiiM Amp Pro die Netzwerk-, Bluetooth- und DAC-Sektion sowie die Class-D-Verstärkung. So werden nun die aktuellen Standards Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 (inklusive LE-Audio: verheißt bessere Audioqualität bei geringerem Energieverbrauch) unterstützt – mit zwei Antennen für möglichst störungsfreies Streaming. Der bisherige DAC-Chip wurde durch den modernen ESS-Sabre ES9038O2M ersetzt und die Verstärkung arbeitet jetzt mit einem TPA3255DDV von Texas Instruments. Dadurch ergibt sich ein deutlich besserer Signal-Rausch-Abstand (120 dB) und eine THD+N von -105 dB bei fünf Watt. Außerdem habe man durch den Einsatz von Post-Filter-Feedback die Klangqualität zusätzlich verbessert.

Zu guter Letzt erfuhr das Wärmemanagement ein Upgrade – einschließlich eines Kühlkörpers aus Kupfer, Aluminium und Graphen. Das soll auch unter hoher Last einen störungsfreien Betrieb sicherstellen.

Von Kopf bis Fuß auf HiRes eingestellt …

Eines soll jedoch nicht verschwiegen werden: Da sich der WiiM Amp Pro vor allem an Musikliebhaber richte, die gerne hochauflösend streamen, habe man bei dieser Variante Apple AirPlay und Siri nicht implementiert. Wer darauf nicht verzichten möchte, der sei – so WiiM Audio – mit dem Urmodell oder dem WiiM Pro Plus besser bedient. Oder man greift halt auf Google Chromecast, Alexa Music Cast, Deezer, Qobuz, Pandora, DLNA, Spotify Connect oder TIDAL zurück …

Preis WiiM Amp Pro: 459 Euro

