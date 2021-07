Wie sorgen Sie als Gastronom mit gutem Audio für Wohlbefinden?

Als Restaurantbesucher ist klar: Man möchte sich beim Essen in Ruhe unterhalten können, aber sich gleichzeitig in gemütlicher und einladender Atmosphäre befinden. Guter Service und die Freundlichkeit des Personals entscheiden mit darüber, ob Gäste über kleine Fehler oder Wartezeiten hinwegsehen. Zuletzt ist der Wohlfühlfaktor entscheidend – und der kann mit entspannter Hintergrundmusik positiv beeinflusst werden. Hierfür bieten sich etwa die ELA 100V Lautsprecher an, welche Sie beispielsweise bei ltt-versand.de erhalten können.

Wissenswertes zum Einsatz des ELA 100V Lautsprechers

In Sachen Akustik bzw. Lautsprechern kommt es darauf, den richtigen Typ für den entsprechenden Verwendungszweck einzusetzen.

Was ist der ELA 100V für ein Lautsprecher-Typ?

Den ELA 100V gibt es in verschiedenen Varianten: von Deckenein- bis Deckenaufbau über Wandlautsprecher etc. Dieses Modell ist darauf ausgelegt, Schall über Distanzen bzw. in großen Räumen optimal zu verteilen. Klassische Einsatzbereiche sind Bürogebäude, Einkaufszentren, Verkaufsräume, Schulen, Gast- oder Sportstätten sowie Messehallen und auch öffentliche Einrichtungen. Rundum alle Orte, an denen es darauf ankommt, dass Hintergrundmusik, aber auch Lautsprecherdurchsagen in hoher Qualität und ohne Störgeräusche erfolgen.

Wie ist der ELA 100V in der Gastronomie einsetzbar?

Entscheidend hierfür ist Ihr Konzept: Geht es Ihnen um Design, können große Lautsprecher durch Größe und Aussehen durchaus ein gutes Element sein, passen aber nicht zu jedem. Wenn es Ihnen eher um dezente und unauffällige Lautsprecher geht, ist eine Platzierung an der Decke in den Raumecken oder auf In-Ceiling oder In-Wall Lautsprecher eine gute Wahl – diese werden direkt in der Decke oder der Wand montiert. Der Vorteil hierbei ist, dass diese den Kunden kaum auffallen und eher vermitteln, dass die Musik aus dem Nichts kommt. Diese Art und Weise ist folglich für Restaurants zu empfehlen, die in ihrem Konzept auf schlichte Eleganz setzen.

Wie berechnet man die optimale Anzahl des ELA 100V für ein Restaurant?

Vor der Einrichtung und Ausrichtung der Lautsprecher sollte ein Fachmann Ihre zu beschallenden Räumlichkeiten ausmessen. Hier kann Anzahl und Ausrichtung der Lautsprecher aufgrund von Raumgröße und Leistung variieren. Dabei ist wichtig zu klären, ob alle Bereiche gleich beschallt oder einige geringer oder mehr beschallt werden sollen. Nach Klärung dieser Punkte folgt die Montage und Ausrichtung. Grundsätzlich kann man festhalten, dass Sie optimalerweise eine Lautstärke von 50 bis 60 dB für Ihr Restaurant einplanen sollten.

Tipps für die Auswahl von Lautsprechern

Um die Akustik in Räumen optimal zu nutzen und Sound zu verteilen, gibt es einige Faustregeln. Zusammengefasst lauten diese:

Der Lautsprecher muss mit dem Verstärker zusammenpassen.

Die Größe eines Lautsprechers ist nicht entscheidend – es kommt auf die Qualität an.

Machen Sie sich vorab Gedanken zu Sinn und Zweck – haben Sie ein eher dezentes oder extrovertiertes Konzept?

Fragen Sie einen Fachmann – dieser hilft Ihnen bei der Berechnung zur optimalen Beschallung.

Wenn Sie sich an diesen Tipps orientieren, steigern Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Gäste sich wohlfühlen und gerne wieder bei Ihnen zum Essen kommen. Auch die Mitarbeiter und nicht zuletzt der Betrieb profitieren vom guten Sound und zufriedenen Kunden.