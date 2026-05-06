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Wharfedale Heritage Centre: Center-Lautsprecher | News fairaudio

Wharfedale ergänzt die Heritage-Serie um den passenden Center-Lautsprecher

von Jochen Reinecke

Jetzt wird das Kinoerlebnis vollständig: Wharfedale erweitert mit dem Heritage Centre seine beliebte Heritage-Reihe um ein lange erwartetes Puzzlestück. Der neue, passive Center-Speaker richtet sich gezielt an alle, die Modelle wie Linton, Super Linton oder Denton nicht nur im Stereo-Setup betreiben, sondern in ein klanglich stimmiges Mehrkanalsystem integrieren möchten.

Zentralstück: Wharfedale Heritage Centre

Der Heritage Centre soll sich, heißt es bei Wharfedale, nicht als Fremdkörper einfügen, sondern tonal wie optisch vollständig in die Serie integrieren. Gerade im Heimkino übernimmt der Center-Kanal eine Schlüsselrolle – hier bündeln sich bekanntermaßen Dialoge und zentrale Klangereignisse. Entsprechend wurde der Lautsprecher so abgestimmt, dass Stimmen präsent, verständlich und natürlich erscheinen, ohne sich vom Gesamtbild abzuheben.

Der Wharfedale Heritage Centre
Der Heritage Centre – hier im Mahagoni-Look

Technik und Konstruktion

Technisch setzt der Heritage Centre auf einen Drei-Wege-Aufbau mit separater Mitteltonsektion, flankiert von zwei Tieftönern – unterstützt durch zwei Bassreflexports – und einer Hochtonkalotte. Diese Konfiguration soll für saubere Übergänge zwischen den Wegen und eine stabile Sprachabbildung sorgen – entscheidend, damit Dialoge nicht isoliert wirken, sondern sich harmonisch in die Frontbühne einfügen. Gleichzeitig bleibe aber, so Wharfedale, die Wiedergabe auch bei Musikwiedergabe geschlossen und ausgewogen, ganz im Sinne der Heritage-Philosophie.

Der Wharfedale Heritage Centre in Walnuss-Optik
Der neue Wharfedale-Center in Walnuss-Optik

Auch konstruktiv bleibt Wharfedale seiner Linie treu. Das Gehäuse kombiniert verschiedene Holzwerkstoffe, innere Versteifungen und gezielte Dämpfung, ergänzt durch ein rückseitiges Bassreflexsystem. Ziel ist eine kontrollierte, substanzreiche Wiedergabe ohne klangliche Überbetonung.

Designvarianten

Optisch fügt sich der Heritage Centre nahtlos in die Serie ein. Er ist in den klassischen Ausführungen Walnut, Mahogany und Black Oak erhältlich, jeweils mit charakteristischer Front und Stoffabdeckung.

Der Wharfedale Heritage Centre in Schwarz - mit Frontbespannung
Der Wharfedale Heritage Centre in Schwarz – mit Frontbespannung

Preis und Verfügbarkeit

Wharfedales neuer Heritage Centre ist ab sofort erhältlich – zum Preis von 799 Euro.

Kontakt

IAD GmbH
Johann-Georg-Halske-Straße 11
41352 Korschenbroich

Telefon: +49 (0) 2161 617830
E-Mail: hifi@iad-gmbh.de
Web: https://www.iad-audio.de

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