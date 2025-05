Mit der Vorstellung der neuen Evo-5-Serie will Wharfedale „echte audiophile Erlebnisse erschwinglich machen“ und an den Erfolg der Evo-4-Linie anknüpfen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Neue Treiber, modifizierte Frequenzweichen sowie eine überarbeitete Gehäusekonstruktion sollen für mehr Präzision und Ausdruck im Klangbild sorgen.

Von der Evo 4 zur Evo 5: Was ist neu?

Die Evo-5-Serie baut auf dem Fundament der Vierer-Linie auf, ergänzt sie aber um einige technische Neuerungen. Mit dabei: Ein verbesserter AMT-Hochtöner, überarbeitete Chassis mit resonanzoptimierter Lagerung sowie ein weiterentwickeltes SLPP-Bassreflexsystem.

Der AMT-Hochtöner

Der neu entwickelte Hochtöner der Evo-5-Serie basiert weiterhin auf dem Air-Motion-Transformer-Prinzip, kommt jedoch nun mit einer Membranfläche von 35 × 70 mm und einer zusätzlichen Schicht aus SilentWeave. Dabei handelt es sich um einen Materialmix aus Baumwolle und Filz, der interne Reflexionen minimieren und die Transientenabbildung verbessern soll. Das Ziel ist ein erweitertes Hochtonspektrum bei gleichzeitig erhöhter Feindynamik.

Entkoppelt

Ein weiterer Schwerpunkt der Überarbeitung lag auf der strukturellen Entkopplung der Treiber. Mittel- und Tieftöner sind nun in sogenannten „ResoFrame“-Rahmen untergebracht – Gehäusehalterungen aus Elastomer, die mechanische Schwingungen an der Front reduzieren sollen. Auf der Rückseite kommt mit „ResoSeal“ eine ergänzende Dämpfungsmaßnahme hinzu. Wharfedale verspricht sich davon unter anderem eine klarere Wiedergabe im Grundtonbereich und mehr Kontur im Bass.

Drei Richtungen …

Das Slot-Loaded-Profiled-Port-System wiederum – kurz SLPP – wurde für die Wharfedale-Evo-5-Serie überarbeitet und gibt nun Schallanteile nicht nur nach hinten, sondern auch seitlich ab. Die Öffnungen verteilen sich über drei Richtungen, was die Interaktion mit der Raumakustik harmonisieren und Strömungsgeräusche weiter verringern soll. Wharfedale verspricht eine kontrolliertere Basswiedergabe, selbst bei wandnaher Platzierung.

… und drei Wege

Die Modelle Evo 5.2, 5.3 und 5.4 setzen auf ein echtes Drei-Wege-Konzept. Im Mittelton arbeitet eine 5-cm-Gewebekalotte, die „aperiodisch ventiliert“ ist und in eine speziell geformte Rückkammer abstrahlt. Dieser Aufbau soll für ein besonders ausgewogenes und anspringendes Verhalten im kritischen Frequenzbereich zwischen 800 und 5000 Hertz sorgen – ein Bereich, der für Stimmabbildung und akustische Instrumente besonders relevant ist.

Überarbeitetes Gehäusedesign

Auch das Äußere wurde angepasst: Die Gehäusevolumina sind gewachsen, was die Integration der neuen Treiber erleichtert und die akustischen Eigenschaften verbessern soll. Die Gehäuse bestehen aus einem mehrlagigen Holzaufbau mit unterschiedlich dichten Schichten zur Minimierung von Resonanzen. Neben den bekannten Ausführungen in Schwarz, Weiß und Walnuss ist mit „Lunar Grey“ nun auch eine matte Grauvariante erhältlich.

Modelle, Preise und Marktstart

Wharfedales Evo-5-Serie umfasst sowohl Regal- als auch Standlautsprecher sowie ein Center-Modell für den Heimkino-Einsatz. Die passenden Lautsprecher-Ständer für die Kompaktmodelle sind separat verfügbar. Die Auslieferung an den Fachhandel startet im Juni 2025.

Die Preise im Einzelnen:

Wharfedale Evo 5.1: 699 Euro (mit Ständern: 1.198 Euro)

Wharfedale Evo 5.2: 949 Euro (mit Ständern: 1.548 Euro)

Wharfedale Evo 5.3: 1.499 Euro

Wharfedale Evo 5.4: 1.899 Euro

Wharfedale Evo 5.C: 699 Euro (Stück)

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161–617830

E-Mail: info@iad-audio.de

Web: https://www.wharfedale.audio/