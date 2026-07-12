Wharfedale bittet zur ersten Hörprobe: Die Flaggschiffe Elysian 4R bei HiFi Schluderbacher

Der britische Traditionshersteller Wharfedale schickt das neue, unangefochtene Flaggschiff seiner aktuellen Lautsprecher-Generation an den Start. Die Elysian 4R sollen den bisher vollständigsten und kompromisslosesten Ausdruck der hauseigenen „Generation R“ darstellen. Wer die imposanten Drei-Wege-Standlautsprecher schon vor dem regulären Verkaufsstart ausgiebig in Augenschein und vor allem zu Ohren nehmen möchte, bekommt dazu Ende Juli beim bekannten Händler HiFi Schluderbacher in Willich die bundesweit erste exklusive Gelegenheit.

Die Treiberbestückung

Die Wharfedale Elysian 4R klotzt laut Datenblatt mit aufwendigem Materialeinsatz. In der Tieftonsektion arbeiten zwei mächtige 22-cm-Treiber mit beschichteten Glasfasermatrix-Konussen, die für eine enorme „Schwungmasse“ und Pegelfestigkeit im Frequenzkeller bürgen sollen. Der Glasfasermatrix-Mitteltöner misst 15 Zentimeter und den oberen Frequenzbereich verantwortet ein weiterentwickelter AMT-Hochtöner (Air Motion Transformer), der feinste Impulse mit hoher Leichtigkeit und ohne Kompressionseffekte in den Raum stellen soll. Eine komplett neu abgestimmte Frequenzweiche sorgt dafür, dass die ungleichen Treiber phasen- und impulstreu Hand in Hand spielen.

Mit Tiefgang

Eine konstruktive Besonderheit ist zudem das von Wharfedale patentierte SLPP-System (Slot-Loaded Profiled Port): Ein avanciertes Downfiring-Bassreflexsystem, das die Tieftonkontrolle verbessere und die Empfindlichkeit gegenüber der Aufstellung sowie Strömungsgeräusche verringere, verspricht der Hersteller.

Technik-Talk und exklusiver Hörtest mit Krey Baumgartl

Um das klangliche Potenzial des neuen Flaggschiffs standesgemäß zu demonstrieren, reist Krey Baumgartl, Produktspezialist und Manager beim zuständigen deutschen Vertrieb IAD GmbH, persönlich nach Willich. Er wird die Vorführungen in bekannt gutgelaunter Manier moderieren, tiefere Einblicke in die mehrjährige Entwicklungsarbeit der Generation R geben und den audiophilen Gästen im Hörstudio Rede und Antwort stehen. Besucher haben die Möglichkeit, eigene Musikwünsche über die Kette laufen zu lassen und das handwerkliche Finish der edlen Gehäuse vor Ort zu prüfen.

Wann?

Freitag, 24. Juli 2026, zwischen 13:00 und 18:00 Uhr

Präsentations-Slots: ab 14 Uhr und ab 16 Uhr

Wo?

HiFi Schluderbacher

Schmelzerstraße 26 | 47877 Willich