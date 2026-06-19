Wharfedale Denton 1S: Britische Lautsprecher-Tradition im modernen Gewand

Die britische HiFi-Schmiede Wharfedale belebt einen ihrer ganz großen Namen neu – allerdings mit einem handfesten technologischen und optischen Twist. Die neue Wharfedale Denton 1S besinnt sich zwar namentlich auf den kompakten Urahnen von 1967, bricht im Hier und Jetzt aber deutlich mit der reinen Retro-Lehre.

Punktschallquelle statt Nostalgie-Kopie

Das eigentliche Filetstück der Neuentwicklung ist zweifellos die Abkehr vom klassischen Layout hin zu einer koaxialen Treiberanordnung. Durch das Prinzip der Punktschallquelle – Hoch- und Tiefmitteltöner teilen sich dasselbe akustische Zentrum – verspricht sich der deutsche Vertrieb IAD ein räumlich besonders gut nachvollziehbares, stabiles Klangbild.

Für den Frequenzkeller und die Mitten zeichnet ein Konus-Lautsprecher mit einer Membran aus gewebtem Kevlar verantwortlich, während eine Seidenkalotte die oberen Etagen übernimmt. Die tonale Abstimmung soll laut Wharfedale auf eine langzeittaugliche, natürliche Balance einzahlen, die auch abseits des klassischen Stereo-Dreiecks eine plastische Bühne bewahre.

Anpassungsfähig …

Trotz der recht überschaubaren Abmessungen soll die Wharfedale Denton 1S dank eines sorgfältig ventilierten Bassreflexsystems klanglich erstaunlich erwachsen und voluminös aufspielen. Dass Kompaktlautsprecher im Alltag gerne mal dort landen, wo es der Wohnraum diktiert – im Regal oder dicht an der Wand –, haben die Entwickler pragmatisch mitgedacht: Ein integrierter „Brilliance“-Schalter auf der Rückseite erlaubt es, die tonale Balance an den jeweiligen Aufstellungsort anzupassen.

… und farbenfroh

Auch optisch emanzipiert sich der Brite von den restlichen Wharfedale-Modellen der Heritage-Linie: Anstelle von Walnuss oder Mahagoni hüllen sich die Gehäuse der Denton 1S in matte Oberflächen in Schwarz, Weiß oder einem markanten Blau.

Preis und Verfügbarkeit

Der Kompaktlautsprecher Wharfedale Denton 1S ist ab sofort im Fachhandel verfügbar. Der Preis: 849 Euro.

Technische Daten Wharfedale Denton 1S (laut Vertrieb):