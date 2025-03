Wharfedale kündigt eine Sonderedition an – nämlich den auf nur 500 Paar limitierten Kompaktlautsprecher Aston, der in der Heritage-Serie angesiedelt ist und sich an traditioneller britischer HiFi-Ästhetik orientiert.

Carbonfaser-Chassis und Fertigung in UK

Die neue Wharfedale Aston kommt als kompaktes Zweiwegemodell mit Bassreflexsystem – sie wurde von Peter Comeau entwickelt, und zwar laut Wharfedale „ohne kommerzielle Vorgaben“, sondern mit Blick auf beste klangliche Ergebnisse und höchste Fertigungsqualität – was eine Fertigung in Großbritannien inkludiert.

Wharfedale Aston – die Bestückung

Die 15-cm-Tiefmitteltöner wurden speziell für die Aston entwickelt. Ihr Carbonfaserkonus soll straffe und tiefreichende Bässe ermöglichen, nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit dem doppelt ausgeführten Bassreflexsystem mit zwei nach hinten abstrahlenden Ports. Den Hochton ab 2300 Hertz bespielt eine 25-mm-Softdome-Kalotte. Bei der Frequenzweiche setzt Wharfedale auf hochwertige Luftspulen und Polypropylen-Kondensatoren.

Specs und gute Nachrichten

Wharfedale gibt einen Frequenzgang von 55 bis 20000 Hertz an (Abweichung max. 3 dB) sowie eine „Basserweiterung“ bis 44 Hertz hinab bei einem Abfall von 6 dB. Die Empfindlichkeit beträgt 86 dB/W/m und die Nennimpedanz 4 Ohm mit einem Impedanzminimum von verstärkerfreundlichen 3,9 Ohm.

Gute Nachricht für alle Sparfüchse: Im Endpreis sind maßgefertigte Ständer bereits enthalten. Und natürlich kommen die neuen Wharfedale-Sprösslinge in handgefertigtem Echtholz-Furnier, wie es sich für ein britisches Vintage-Konzept geziemt.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Wharfedale Aston ist ab Mitte März 2025 erhältlich. Der Preis – wie gesagt inklusive Ständer – beträgt 2.690 Euro.

