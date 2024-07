BTB Elektronik – Spezialist für Röhren und Elektronikbauteile rund um das Thema Röhre – vermeldet, dass es seit Mai 2024 eine umfassende Vertriebskooperation mit dem Kulthersteller Western Electric gibt. BTB bietet nun offiziell die gut beleumundeten Röhren von Western Electric im europäischen Raum an.

Western Electric: Röhren-Tradition und Moderne

Das Unternehmen Western Electric wurde bereits 1869 gegründet – und 1996 noch einmal neu ausgerichtet. Das aktuelle Portfolio des Herstellers umfasst Verstärker, CD-Spieler und Zubehör, vor allem aber natürlich legendäre Röhren, und um die geht es in der Kooperation mit BTB.

Am bekanntesten ist sicherlich die Triode 300B, die bis heute für ihre überragende Räumlichkeit und Musikalität gerühmt wird. Die WE300B wird heute wieder originalgetreu im amerikanischen Produktionswerk Rossville Works produziert. Außerdem arbeitet man an Neuheiten, so soll im Jahr 2025 eine neue 12AX7/ECC83 auf den Markt kommen.

Die Röhren von Western Electric sind klar auf Langlebigkeit ausgerichtet, BTB Elektronik will daher auch für einige Produkte eine 5-Jahres-Garantie anbieten. BTB beliefert im Rahmen der neuen Vertriebskooperation übrigens nicht nur Privatleute – für OEM-Hersteller und Händler gibt es Sonderkonditionen, Anfragen diesbezüglich sind willkommen.

