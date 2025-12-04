Die älteren von Ihnen werden sich erinnern: Es galt mal eine Zeitlang als cool, im Abspielbetrieb befindliche Kassettenrekorder auf der Schulter durch die Gegend zu tragen. Wer für Weihnachten ein Geschenk sucht, das Nostalgie und zeitgemäße Technik verbindet, wird beim französischen Hersteller We Are Rewind fündig: Die neue Boombox GB-001 – Spitzname „Curtis“ – bringt die Kassette zurück ins Rampenlicht.

We Are Rewind GB-001: Cassette, aber nicht nur

Mit dem GB-001 legt We Are Rewind nach dem erfolgreichen portablen Kassettenspieler WE-001 nun ein echtes Statement im Format der klassischen 80er-Jahre-Boombox vor – inklusive Record-Funktion, Bluetooth und Mikrofoneingang. Klanglich will man den Retro-Charme mit ernstzunehmender Technik kombinieren: Zwei separate Woofer und Softdome-Tweeter, angetrieben von vier Class-D-Verstärkern mit insgesamt über 100 Watt, sollen mächtig Dampf machen und eine „vollständige Stereobühne“ ermöglichen, so der Hersteller.

Aufnahme läuft!

Der We Are Rewind GB-001 spielt und bespielt Kassetten der Typen I und II, wobei eine aktive AC-Löschkopf-Technologie für geringes Rauschen beim Recording sorgen soll. Die Geschwindigkeitsregelung lässt sich manuell anpassen, zwei analoge VU-Meter geben Auskunft über Aufnahme- und Wiedergabepegel.

Bluetooth, Klinke, Mic-Eingang

Wer Musik lieber streamt, kann via Bluetooth 5.4 oder per 3,5-mm-Klinke auf die internen Lautsprecher zugreifen. Für spontane Performances stehen außerdem ein Mikrofoneingang zur Verfügung.

Der Akku ist wechselbar und bietet je nach Betriebsart – Tape- oder Aux-Modus, Lautsprecher oder Kopfhörer – bis zu 10 bzw. 28 Stunden Laufzeit. Aufgeladen wird via Netzteil, für unterwegs wie für Wohnzimmer-Konzerte ist der GB-001 somit gleichermaßen gerüstet. Gesteuert wird direkt über das Bedienfeld mit Drehreglern für Lautstärke, Klang und Balance.

Preis und Verfügbarkeit

Der transportable Kassettenrekorder We Are Rewind Curtis GB-001 ist ab sofort erhältlich, die UVP liegt bei 449 Euro.

Kontakt

Aqipa GmbH

Möslbichl 78

A-6250 Kundl

Österreich

Telefon: +43(0)5332-72300-0

E-Mail: info@aqipa.com

Web: https://www.wearerewind.com/