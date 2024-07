Aufgrund eines Flutregenereignisses im baden-württembergischen Malsch und eines massiven Wassereinbruchs am 10.7.2024 befindet sich der Hersteller AVM aktuell in einem Ausnahmezustand. Die erst vor knapp zwei Jahren fertiggestellte zweistöckige zweite Fertigungshalle sei insbesondere im oberen Geschoss schwer in Mitleidenschaft gezogen, so die aktuelle Pressemitteilung.

Aktuell dürfen die darunterliegenden Räume, in denen die Serien- und Vorfertigung stattfindet, wegen akuter Einsturzgefahr nicht betreten werden. Daneben sind die klimatisierten Lagerräume für Komponenten und AVM-spezifische Bauteile schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Für das kleinere AVM-Stammgebäude gilt das ebenfalls, gleichwohl ist dieses relativ trocken geblieben, so dass hier in Kürze eine etwas verkleinerte provisorische Fertigungsstraße aufgebaut werden könne, so AVM. Der erst kürzlich erweiterte Servicebereich halte den normalen Betrieb ebenfalls nahezu aufrecht.

Das gesamte AVM-Team arbeitet mit Hochdruck daran, den Betrieb kurzfristig in möglichst vielen Bereichen wieder normal zu etablieren, damit die Fertigung, wenn auch mit geringerer Kapazität, in gewohnter Qualität weitergeht. Geräteneueinführungen – wie z.B. die Power Conditioner, SA 8.2 ME oder Multiroom RA/RB – sind von der Havarie nicht bzw. nur minimal betroffen.

AVM bittet um Nachsicht, wenn manche Dinge aktuell ein wenig länger dauern, ist für seine Kunden aber unter den gewohnten Telefonnummern und E-Mail-Adressen (siehe unten) zu erreichen.

Kontakt

AVM Audio Video Manufaktur GmbH

Daimlerstraße 8

76316 Malsch



Telefon: +49(0)7246–30991-0

E-Mail: info@avm.audio

Web: https://avm.audio/de/