Olé, olé für alle Vinylfans, die einen kostengünstigen Einstieg in die Schallplattenwiedergabe suchen: Der spanische Hersteller Vulkkano wirft mit dem TD10 einen Dreher ins Rennen, bei dessen Preisschild unsereins sich schon fast die Augen reiben muss. Trotzdem soll er alle wichtigen Features – und natürlich guten Klang – bieten.

Vulkkano TD10: Der Plug-and-Play-Riementriebler

Vulkkano richtet sich mit dem TD10 explizit an Hörerinnen und Hörer, die ohne Vorwissen und komplexes Aufbau-Gefummel direkt mit dem Vinylhören starten möchten, aber dennoch auf Klangqualität nicht verzichten wollen.

Der Vulkkano-Plattenspieler TD10 setzt auf das bewährte Riemenantriebskonzept und unterstützt die beiden Abspielgeschwindigkeiten 33⅓ und 45 Umdrehungen pro Minute. Das Laufwerk soll dabei laut Datenblatt eine Gleichlaufschwankung von maximal 0,15 % mit sich bringen, der Signal-Rausch-Abstand wird mit anständigen 55 dB angegeben.

Mit an Bord

Der 8,6 Zoll lange Tonarm ist mit einem einstellbaren Gegengewicht versehen. Für maximale Flexibilität verfügt der Vulkkano-Plattenspieler über einen integrierten, abschaltbaren Phono-Vorverstärker, sodass sowohl der Direktanschluss an Aktivlautsprecher oder Line-Eingänge als auch der Betrieb an einem externen Phonovorverstärker möglich ist.

Direkt ab Werk ist der Vulkkano TD10 mit dem Tonabnehmer Audio-Technica AT-3600L ausgestattet – vielleicht kein extremer Feingeist, dafür aber ein solides und robustes Magnetsystem, spielfertig montiert und justiert.

Alles stabil

Das Gehäuse, wahlweise mit Holzfurnier oder in mattem Schwarz erhältlich, bringt mit 4,8 Kilogramm Gewicht und Maßen von 420 × 360 × 125 mm eine solide Basis für stabile Wiedergabe mit. Der Plattenteller besteht aus Aluminium und wird von einer Filzmatte sowie einer mitgelieferten Staubschutzhaube geschützt. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil.

Verfügbarkeit und Preis

Der Plattenspieler Vulkkano TD10 ist ab sofort über die offizielle Website – aber auch zum Beispiel über Amazon – erhältlich, die Lieferung ist im Preis von 159,99 Euro bereits enthalten. Zuletzt hatten wir von den Spaniern übrigens die ebenfalls sehr günstigen Aktivlautsprecher Vulkkano A5 ARC im Test.

