Der spanische Hersteller Vulkkano macht in einer aktuellen Pressemitteilung auf seine Aktiv-Subwoofer-Serie aufmerksam. Er bietet insgesamt drei Modelle an, die sich in Membranfläche, Gehäusegröße und Verstärkerleistung unterscheiden.

Der Kleinste: Vulkkano SUB6

Der günstigste Subwoofer von Vulkkano hört auf den Namen SUB6. Er wurde für kleine Räume bis etwa 20 Quadratmeter entwickelt und kann sowohl für Heimkino als auch für Musik oder PC-Gaming eingesetzt werden.

Der Vulkkano SUB6 bietet eine RMS-Leistung von 60 Watt und deckt einen Frequenzbereich von 40 bis 250 Hertz ab (auf die notwendige dB-Angabe verzichtet der Hersteller leider). Ausgestattet ist der SUB6 mit einem 6,5-Zoll-Treiber und einem frontseitigen Bassreflexkanal – der Tieftöner ist seitlich eingebaut.

Der Bestseller: Vulkkano SUB8

Der Vulkkano SUB8 (siehe Teaserbild oben) ist der meistverkaufte Subwoofer des spanischen Herstellers. Er kommt mit einem nach vorne abstrahlenden Achtzöller und einer Leistung von 80 Watt RMS. Er spielt zwar nicht tiefer hinab als der SUB6, aber mit deutlich mehr Leistung, was ihn auch für Räume von um die 40 Quadratmeter geeignet machen soll.

Der Kräftigste: Vulkkano SUB10

Der leistungsstärkste Subwoofer im Portfolio ist der Vulkkano SUB10 – mit 150 Watt RMS-Leistung und einem nach vorne abstrahlenden 10-Zoll-Treiber. Er bietet ausreichend Leistung um auch Home-Cinema-Enthusiasten zu begeistern, so die Spanier.

Einstellungssache

Bei allen drei Subwoofer-Modellen lässt sich die Übergangsfrequenz stufenlos einstellen, beim SUB8 und SUB10 gibt es überdies einen Kippschalter zum Umschalten der Phasenlage zwischen 0 und 180 Grad. Die Zuspielung erfolgt in allen Fällen über einen Cinch-Eingang – der kleine Vulkkano SUB6 kann zusätzlich über Bluetooth und Toslink angesteuert werden.

Preislich geben sich die Vulkkano-Subwoofer bodenständig:

Vulkkano SUB6: 99,99 Euro

Vulkkano SUB8: 129,99 Euro

Vulkkano SUB10: 179,99 Euro

Kontakt

Vulkkano

C/Duque de Calabria 5-7

46005 Valencia

Spanien

E-Mail: info@vulkkano.com

Web: https://vulkkano.com/de