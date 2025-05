Der spanische Hersteller Vulkkano stellt mit dem PRO4 ein aktives 2.0-Lautsprechersystem vor, das für den Einsatz in kleinen Homestudios und auf dem Desktop entwickelt wurde. Trotz des günstigen Preises soll es sich um ein vollwertiges Audiosystem handeln, so die Spanier.

Vulkkano PRO4: Konzept und Anschlussmöglichkeiten

Das Vulkkano-PRO4-System besteht aus einem Masterlautsprecher, in dem sich die Elektronik befindet, und einer zweiten, passiven Box, die über ein Verbindungskabel mit dem Master verbunden ist.

Musik kann wahlweise über zwei 6,3-mm-Monoklinken, per Stereo-Miniklinke oder via Cinch zugeführt werden. Außerdem gibt es noch einen optischen Digitaleingang – und ein Bluetooth-Empfänger für das unkomplizierte kabellose Zuspielen ist ebenfalls an Bord.

Geregelte Leistung

Neben einem Lautstärkeregler bietet die Vulkkano PRO4 auch zwei rückseitige Regler für die Klanganpassung (Höhen/Tiefen). Die verbauten Verstärker bieten pro Kanal 40 Watt Leistung, die sich auf 30 Watt für den Tiefmitteltöner und zehn für den Hochtöner aufteilen. Den Tiefmittelton bestellt ein Vierzöller und den Hochton eine 1-Zoll-Seidenkalotte.

Lieferumfang und Preis

Die gut 3,8 Kilogramm schweren Lautsprecher sind in Schwarz oder Weiß erhältlich und werden mit einem Lautsprecher-Anschlusskabel, einem Netzkabel und einem Adapterkabel 3,5 mm Stereo-Klinke auf Cinch – zum Beispiel für den Anschluss eines Smartphones oder eines mobilen Audioplayers – geliefert. Das Vulkkano-PRO4-Set kostet 119,99 Euro.

Kontakt

Vulkkano

C/Duque de Calabria 5-7

46005 Valencia

Spanien

E-Mail: info@vulkkano.com

Web: https://vulkkano.com/de