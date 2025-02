Spanien ist bekanntlich eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Doch im Land der Paella und Pimientos gibt es nicht nur viel Sonne und kulinarische Köstlichkeiten, sondern auch einige HiFi-Hersteller. Zum Beispiel Vulkkano, die uns aktuell ihre Aktivlautsprecherserie ARC vorstellen.

Vulkkano ARC: Master-Slave-Lautsprecher aus Valencia

Der in Valencia ansässige Hersteller bietet in seiner ARC-Serie drei Lautsprecher an. Alle drei sind aktive Kompaktmodelle, allerdings mit unterschiedlicher Treiberbestückung und Gehäusegröße.

Was die Modelle eint, ist das Master-Slave-Prinzip: Die gesamte Elektronik befindet sich im Master-Lautsprecher, der passive Slave ist über ein Kabel mit diesem Master verbunden. Das Verbindungskabel sowie ein optisches Digitalkabel sind im Lieferumfang enthalten – und auch eine Fernbedienung gehört natürlich zum „guten Ton“.

Verbindung und Verstärkung

Die Vulkkano-ARC-Lautsprecher zeigen sich konnektiv: Zugespielt werden kann kabellos via Bluetooth 5.0 oder kabelgebunden: Hierfür stehen Digitaleingänge (USB, Toslink, HDMI ARC) sowie ein unsymmetrischer Hochpegeleingang (Cinch) zur Verfügung. Außerdem gibt es noch einen Subwoofer-Ausgang.

Die Verstärkung übernehmen energieeffiziente Class-D-Endstufen, außerdem ist ein DSP an Bord, sodass über die Fernbedienung drei Klangmodi abrufbar sind: „Movie“ für Filme, „Dialog“ für optimale Sprachverständlichkeit und „Music“ für neutrale Musikwiedergabe. Zusätzlich lässt sich auf der Rückseite der Lautsprecher auch noch per EQ eine Feinabstimmung der Höhen und Tiefen (+/-6 dB) vornehmen.

Die Lautsprecher Vulkkano A4 ARC, A5 ARC und A6 ARC

Die Vulkkano A4 ARC – ausgestattet mit einem 4-Zoll-Tieftöner und einem 13-mm-Hochtöner sowie einer Verstärkerleistung von 50 Watt pro Box – ist das kompakteste Modell der Serie und laut Hersteller ideal für kleine bis mittelgroße Räume geeignet.

Die nächstgrößere A5 ARC ist laut Vulkkano der meistverkaufte Lautsprecher des Hauses. Er kommt mit einem 5,25-Zoll-Tiefmitteltöner und einem 25-mm-Hochtöner, die Verstärkerleistung beträgt 100 Watt pro Lautsprecher – was für mittlere Räume bis 50 Quadratmeter ausreichen soll, so die Spanier.

Das Topmodell Vulkkano A6 ARC bietet gegenüber dem A5 ARC einen noch größeren Tiefmitteltöner (6,5 Zoll) sowie eine Verstärkerleistung von 120 Watt und eigne sich damit auch für größere Räume. Wer im Bass noch mehr verlangt, dem empfehlen die Spanier die Kombination mit einem Subwoofer wie etwa dem hauseigenen Modell Vulkkano SUB10.

Preise

Die Vulkkano-Lautsprecher sind den Farbvarianten Schwarz und Braun erhältlich und werden innerhalb Europas versandkostenfrei geliefert. Die Preise wirken ziemlich moderat:

Vulkkano A4 ARC: 139,99 Euro

Vulkkano A5 ARC: 199,99 Euro

Vulkkano A6 ARC: 229,99 Euro

Kontakt

Vulkkano

C/Duque de Calabria 5-7

46005 Valencia

Spanien

E-Mail: info@vulkkano.com

Web: https://vulkkano.com/de