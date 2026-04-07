Vulkkano A4 ARC MKII & A5 ARC MKII: Aktive Kompaktlautsprecher | News fairaudio

Auch günstig gepreiste Lautsprecher haben ab und an ein Upgrade verdient: Das denken sich offenbar die Spanier von Vulkkano – und heben ihre Aktivlinge A4 und A5 ARC auf ein neues Niveau, erkennbar am Namenszusatz „MKII“. Versprochen werden besserer Sound und mehr Konnektivität. Doch das ist nicht alles …

Vulkkano: Innere Werte statt Facelift

Statt eines reinen Facelifts hat Vulkkano gezielt an den entscheidenden Stellschrauben gedreht, wenn auch sicherlich im Rahmen der Budget-Preisklasse: Neue Verstärkerchips, eine überarbeitete klangliche Abstimmung und eine insgesamt höhere Ausgangsleistung sollen dafür sorgen, dass die MKII-Generation der kompakten Aktivlinge hörbar erwachsener auftritt.

Der kleinere Vulkkano A4 ARC MKII richtet sich dabei klar an Desktop-Setups oder kleinere Räume, während der größere Vulkkano A5 ARC MKII als vollwertige Lösung für Wohnräume konzipiert ist – mit mehr Volumen, mehr Leistungsreserven und entsprechend souveränerem Klangbild.

Im Inneren unterscheiden sich die beiden Modelle deutlicher als zuvor: Der A4 ARC MKII nutzt neue Verstärkerchips von Texas Instruments und liefert nun rund 60 Watt RMS statt zuvor 50 – sicherlich ausreichend für eine präzise, ausgewogene Wiedergabe im Nahfeld oder in kleineren Räumen.

Der Vulkkano A5 ARC MKII (Testbericht des Vorgängers) geht noch einen Schritt weiter: Mit 100 Watt RMS und Verstärkertechnik von ESMT zielt er auf größere Räume und soll nun noch mehr Dynamik sowie eine spürbar kräftigere Basswiedergabe bieten. Außerdem, so die Spanier, sollen beide Modelle von einer feineren tonalen Abstimmung profitieren. Ziel sei es gewesen, Mittenklarheit und Bassfundament besser auszubalancieren – also genau jene Eigenschaften, die im Alltag oft über die Langzeittauglichkeit des Höreindrucks entscheiden.

Anschlussfreudig und zukunftssicher

Ein zentrales Update betrifft die Konnektivität: Erstmals integriert Vulkkano USB-C, womit sich moderne Quellen wie Laptops oder mobile Geräte direkt anbinden lassen. Dazu kommt Bluetooth 5.3 für stabilere drahtlose Verbindungen mit geringerer Latenz. Klassische Schnittstellen wie HDMI ARC, optische und analoge Eingänge bleiben erhalten, ebenso ein Subwoofer-Ausgang für erweiterte Setups.

Dezentes Design, praktische Details

Auch optisch hat sich etwas getan. Die Front wirkt aufgeräumter, da sichtbare Befestigungen entfallen. Neue magnetische Abdeckungen erlauben es, schnell zwischen technischer Optik und wohnraumfreundlichem Look zu wechseln. Auf der Rückseite wurden die EQ-Regler überarbeitet, sie sollen sich nun wertiger anfühlen, heißt es.

Preise und Verfügbarkeit

Der Kompaktlautsprecher Vulkkano A4 ARC MKII kostet 139,99 Euro, der größere A5 ARC MKII liegt bei 189,99 Euro, die Versandkosten sind dabei bereits inkludiert. Beide Modelle sind ab sofort erhältlich – unter anderem direkt vom Hersteller.

Kontakt

Vulkkano

C/Duque de Calabria 5-7

46005 Valencia

Spanien

E-Mail: info@vulkkano.com

Web: https://vulkkano.com/de