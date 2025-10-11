Technische Premiere, die auf die audiophile Seele zielt: Mit der neuen Soul-Serie stellt Cayin zwei High-End-Komponenten vor, die nicht nur optisch Neues bieten. Die Röhren-Vorstufe Cayin Soul 170C und die Endstufe Cayin Soul 170P bilden die neue Leistungsspitze im Portfolio des chinesischen Traditionsherstellers – und das erstmals mit Class-A-Push-Pull-Verstärkung in der Endstufe.

Vorstufe Cayin Soul 170C – Flexibilität und Kontrolle

Die Vorstufe Soul 170C ist symmetrisch aufgebaut, bietet fünf Hochpegeleingänge (davon einmal XLR) und eine außergewöhnlich umfangreiche Röhrenbestückung.

Insgesamt acht Röhren übernehmen unterschiedliche Aufgaben innerhalb der Schaltung. Besonders spannend ist, dass sich die Gegenkopplung der Ausgangsröhren wählen lässt: Die klangliche Signatur kann so ganz bequem vom Sofa aus angepasst werden, denn die Funktion lässt sich über die Fernbedienung schalten.

Endstufe Cayin Soul 170P – Class-A-Push-Pull-Power

Die Cayin Soul 170P lässt sich sowohl als Stereo- wie auch als Mono-Endstufe betreiben und nutzt vier KT170-Röhren in einer Class-A-Push-Pull-Schaltung.

Im Triode-Modus liefert sie 2 x 32 Watt, im Ultralinear-Betrieb sogar 2 x 60 Watt – oder gebrückt bis zu 120 Watt pro Kanal. Die neue Cayin-Endstufe besitzt ebenfalls eine wählbare Gegenkopplung – und Schutzmechanismen sorgen für einfache Handhabung und hohe Betriebssicherheit.

Sollte bei der Soul 170P nach längerem Einsatz ein Austausch der Leistungsröhren anstehen, ist dies durch die Auto-Bias-Servo-Schaltung ohne manuelle Eingriffe möglich.

Punkt-zu-Punkt

Beide Verstärker werden in klassischer Punkt-zu-Punkt-Verkabelung und mit hochwertigen Bauteilen handgefertigt. Gehäuse aus mattschwarzem Aluminium und Echtholz-Seitenteile sorgen für eine hochwertige Anmutung. Die massive Konstruktion soll nicht nur ästhetisch überzeugen, sondern auch klanglich stabile Rahmenbedingungen schaffen.

Preise & Premiere

Die Cayin Soul 170C (4.480 Euro) und die Soul 170P (7.500 Euro) sind ab November 2025 erhältlich. Wer die Kombination vorab hören möchte, hat auf den Deutschen HiFi Tagen in Darmstadt (18.–19. Oktober 2025) Gelegenheit dazu – dort wird Cayin beide Komponenten erstmals öffentlich vorführen.

Kontakt

Cayin Audio Distribution GmbH

An der Kreuzheck 8

61479 Glashütten-Schlossborn



Telefon: +49 (0)6174-9554412

E-Mail: info@cayin.com

Web: https://cayin.com/