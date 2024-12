Es gibt wieder Neuigkeiten von Audiolab, und zwar Nachwuchs in der Flaggschiff-Serie 9000. Die Neuzugänge sind der Pre-DAC 9000Q und die Endstufe 9000P. Sie sollen die perfekte Ergänzung zum Streamer 9000N sowie zum CD-Transport 9000CDT darstellen, so Audiolab.

Vorstufe Audiolab 9000Q: Schaltzentrale für analoge und digitale Quellen

Der Audiolab 9000Q versteht sich als Schaltzentrale für zahlreiche analoge und digitale Quellgeräte. So finden sich auf der Rückseite Anschlüsse für vier Hochpegelquellen (3 x Cinch, 1 x XLR) sowie ein MM-Phonoeingang. Digitale Zuspieler werden über koaxiale und optische S/PDIF-Eingänge sowie USB-B angeschlossen.

Auch ausgangsseitig hat der Audiolab 9000Q einiges zu bieten: Das lautstärkegeregelte Signal lässt sich wahlweise per XLR oder gleich zweimal per Cinch abgreifen, ein Festpegelausgang (Cinch) ist ebenfalls an Bord. Wer mag, der kann auch per Bluetooth zuspielen, unterstützt werden die hochwertigen Codecs aptX Low Latency und HD sowie LDAC.

Herzstück der Bedienlogik ist ein 4,3 Zoll großes IPS-Farbdisplay, das – wie bei anderen Audiolab-Geräten – nicht nur Pegel, Eingang und Format anzeigt, sondern auf Wunsch als VU-Meter-Emulation dient. Eine neue Funktion ist die mikroprozessorgesteuerte Klangregelung, die – wie die Lautstärkeregelung – analog ausgeführt wurde und selbstverständlich überbrückt werden kann (Source Direct). Die DAC-Sektion setzt auf den Top-Chip ES9038PRO von ESS-Sabre.

Endstufe Audiolab 9000P: Class-AB im Dual-Mono-Design

Passender Spielpartner für den 9000Q ist der Endverstärker Audiolab 9000P. Er verfügt über ein Dual-Mono-Schaltungsdesign, das von einem Netzteil mit 320-VA-Ringkerntrafo mit Strom versorgt wird.

Im klassischen Stereobetrieb liefert der Amp 100 Watt an 8 Ohm bzw. 160 Watt an 4 Ohm. Wer mag, kann den Audiolab 9000P aber auch im gebrückten Betrieb zum Monoblock umschalten: Hier werden dann 300 Watt pro Kanal an 8 Ohm gereicht.

Verfügbarkeit und Preise

Die neue Vor-End-Kombination von Audiolab soll ab Ende Dezember 2024 im Fachhandel erhältlich sein. Der Preis für den Audiolab 9000Q beträgt 1.499 Euro, der Audiolab 9000P kostet 1.799 Euro.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)216-1617830

E-Mail: play@audiolust.de

Web: https://audiolab-deutschland.de/