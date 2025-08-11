Nuberts neues Statement in Sachen Lautsprecherbaukunst setzte schon vor drei Monaten auf der Münchener High End Ausrufezeiten. Sieben Modelle zählt die neue passive Flaggschiffserie – nun starten die ersten drei Familienmitglieder der „Nubert nuVero nova“-Linie durch und sind direkt beim Hersteller vorbestellbar. Vorbesteller dürfen sich dabei über ein Goodie freuen.

Nur echt mit Segel

Die neue Serie sei mit dem Anspruch entwickelt worden, Musik nicht nur hörbar, sondern auch körperlich erfahrbar zu machen, so die Schwaben. Charakteristisch sind in jedem Fall die sanft gerundeten Gehäuseformen, wahlweise in schwarzem oder weißem Klavierlack ausgeführt. Auffällig ist die markante, leicht gewölbte Schallwand, von Nubert als „Klangsegel“ bezeichnet, die nicht nur ein optisches Merkmal darstellt, sondern auch gezielt klangabträgliche Reflexionen minimiere beziehungsweise die Abstrahlcharakteristik optimiere.

Die neue Einheit …

Die neu konzipierte Mittel-Hochton-Einheit soll für eine besonders präzise räumliche Abbildung und eine gleichmäßige Wiedergabe sorgen. Hörbares Ergebnis sei eine breite und plastische Bühne mit großem Sweet Spot, die sich deutlich von den Lautsprechern löse, verspricht Nubert. Nicht zuletzt leise Töne sollen qualitativ gewinnen.

Optimal unter suboptimalen Bedingungen

Um auch in akustisch schwierigen Wohnumgebungen ein stimmiges Klangbild zu erzielen, realisierte Nubert ein – wie die Schwaben es nennen – „BalancedField“-Prinzip. Dabei handele es sich um eine spezielle Abstimmung, die auf Erkenntnissen aus der Mikrofon- und Aufnahmetechnik basiere. Ziel sei es, auch bei ungünstigen raumakustischen Verhältnissen eine natürliche und ausgewogene Verteilung aller Frequenzen zu gewährleisten.

Frische Hardware

Die konstruktive Basis bilden unter anderem neu entwickelte Hochtöner mit Metallkalotte, weit hinabreichende Tieftöner mit Membranen aus Carbon sowie exakt maßgeschneiderte Frequenzweichen. Sämtliche Chassis seien so aufeinander abgestimmt, dass akustisch wahrnehmbare Übergänge durch Abwesenheit glänzen und sich das Klanggeschehen als homogene Einheit präsentiert.

Drei Modelle zum Start

Das Portfolio der Nubert-nuVero-nova-Serie umfasst, wie wir bereits berichteten, insgesamt sieben Modelle, die vom Wand-/Deckenlautsprecher bis hin zum großformatigen Standlautsprecher reichen. Zum Marktstart sind drei Modelle vorbestellbar: Die kompakten Stereolautsprecher nuVero nova 9, die großen Standlautsprecher (136 Zentimeter Höhe) nuVero nova 14 sowie die noch größeren (188 Zentimeter) nuVero nova 18.

Verfügbarkeit, Preise und Garantie-Goodie

Die Nubert nuVero nova 9, nuVero nova 14 und nuVero nova 18 sind ab sofort vorbestellbar, die Auslieferung beginnt im Oktober. Käuferinnen und Käufer, die sich früh entscheiden, erhalten zudem eine deutlich erweiterte Herstellergarantie von 15 Jahren statt der üblichen fünf.

Nubert nuVero nova 9: 2.190 Euro

Nubert nuVero nova 14: 5.990 Euro

Nubert nuVero nova 18: 11.900 Euro

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/