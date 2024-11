Der italienische Digitalspezialist Volumio mit Sitz in Florenz feierte mit dem Streaming-DAC Primo und der Streaming-Bridge Rivo in der Vergangenheit schon zahlreiche Erfolge – unter anderem auch durch eine enge Zusammenarbeit mit der Internet-Community. Nun gibt es eine verbesserte Neuauflage des RIVO – erkennbar am Pluszeichen.

Die Sound-Upgrades des Volumio RIVO+

Gleich mehrere Sektionen des Volumio RIVO+ erfuhren eine Überarbeitung. Da wäre beispielsweise die neue ASIC-Schaltung, die die Integrität des Datenstroms für die S/PDIF- beziehungsweise AES/EBU-Schnittstellen verbessern soll, indem die CPU von diversen Rechenaufgaben durch ein proprietäres Design entlastet wird.

Außerdem wurde für den USB-DAC-Anschluss die Taktquelle auf MEMS-Typen umgestellt. Das soll eine erhöhte Frequenz- und Jitterstabilität zeitigen sowie eine geringere Anfälligkeit gegenüber Alterungseffekten und Temperaturschwankungen.

Zusätzliche Schnittstellen

Auf vielfachen Kundewunsch habe man überdies per I2S-over-HDMI-Schnittstelle eine weitere Option für den Anschluss eines externen D/A-Wandlers hinzugefügt. Die Signale für I2S/DSD über HDMI werden von einem speziellen ASIC erzeugt, mit der internen USB-Schnittstelle gekoppelt und von einer hochwertigen MEMS-Clock gespeist.

Zu guter Letzt gibt es am Volumio RIVO+ überdies nun einen 12V-Trigger-Out-Anschluss. Das gestattet bequemes einheitliches Ein- und Ausschalten im Verbund mit anderen Geräten, die über eine 12V-Trigger-Logik verfügen.

Verfügbarkeit und Preis

Der Volumio RIVO+ kann ab sofort geordert werden, direkt über den Vertrieb ist er online bereits erhältlich, ebenso natürlich im ausgesuchten Fachhandel. Der Preis der Streaming Bridge liegt bei 1.299 Euro.

Kontakt

audioNEXT GmbH

Isenbergstraße 20

45130 Essen

Deutschland

Telefon: Telefon:+49(0)201 – 507 39 50

E-Mail: info@audionext.de

Web: https://www.audiodomain.de/