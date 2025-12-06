Ein Nachfolger, der mehr sein will: Volumios neuer Primo Plus tritt nicht bloß in die Fußstapfen des beliebten Primo, sondern geht mit neu entwickeltem Innenleben und erweitertem Feature-Set einen deutlichen Schritt weiter. Der kompakte Streaming-DAC richtet sich, so der italienische Hersteller, an anspruchsvolle Digitalhörer, die auf Natürlichkeit im Klang ebenso Wert legen wie auf durchdachte Bedienung und Formatvielfalt.

Digitaltechnik aus der Toskana

Wie alle Geräte von Volumio wird auch der Primo Plus im toskanischen Florenz gefertigt. Der Name versteht sich als Reminiszenz an das erste Volumio-Gerät überhaupt – nur dass die neue Generation in fast jeder Hinsicht mehr bietet. Ach ja: Den Volumio Primo hatten wir natürlich auch schon im Test!

Gut getaktet

Im Kern des neuen Volumio Primo Plus arbeitet eine neu entwickelte DAC-Sektion in Dual-Mono-Architektur. Zwei ESS ES9039Q2M übernehmen die Wandlung von PCM- und DSD-Daten – letztere werden nativ bis DSD512 unterstützt. Laut den Italienern wurde dabei besonderer Wert auf geringe Verzerrungen und minimales Übersprechen gelegt. Auch der Taktgenerator wurde überarbeitet, um eine besonders jitterarme Signalverarbeitung zu garantieren.

Stromversorgung und wählbare Spannungen

Die Stromversorgung des Volumio Primo Plus erfolgt über eine doppelte lineare Stufe mit LC-Filterung und dedizierter Regelung für die analogen und digitalen Schaltungsteile. Acht wählbare DAC-Filter sollen eine klangliche Feinabstimmung ermöglichen. Und das sieht man auch nicht so oft: Für beide Stereoausgänge stehen acht wählbare Ausgangsspannungen zur Wahl – zur optimalen Anpassung an die nachfolgenden Verstärker.

Schnittstellen und Bedienung

Neben LAN und WLAN (bis Wi-Fi 5) stehen beim Volumio Primo Plus zahlreiche digitale Eingänge zur Verfügung: USB-C, USB-A, optisch, koaxial – dazu Bluetooth 5.0 sowie ein 12-V-Trigger-Ausgang. Das OLED-Display misst 1,3 Zoll, zwei Drehregler mit Tastenfunktion erlauben die Bedienung am Gerät. Eine Aluminium-Fernbedienung liegt dem Primo Plus freundlicherweise ebenfalls bei. Raffinierter Kniff für Kurzsichtige: Via HDMI lässt sich außerdem das Nutzerinterface von VolumioOS in 4K-Auflösung spiegeln.

Preis und Verfügbarkeit

Der Volumio Primo Plus lässt sich ab sofort vorbestellen, der Preis des Streaming-DACs liegt bei 1.199 Euro.

