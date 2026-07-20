in-akustik „selected audiophile music“: Audiophile Perlensammlung, die Dritte!

Play it again, Sam! in-akustik eröffnete im Herbst des vergangenen Jahres eine hochwertig produzierte Compilation-Reihe. Ihr Name: „s.a.m. – selected audiophile music“. Die Reihe richtet sich an Musikliebhaber, denen sowohl musikalische Vielfalt als auch höchste Klangqualität wichtig sind, so das Breisgauer Unternehmen. Und das offenbar mit Erfolg, denn nun kommt der inzwischen dritte Teil heraus.

Von Electronica über Indie bis World-Blues

Bei In-akustik ist man sicher: Die Nachfrage nach klanglich anspruchsvollen Musikproduktionen wächst stetig. Viele Hörer schätzen Aufnahmen, die das volle Klangspektrum in einer Tiefe und Präzision erfahrbar machen, wie sie im Alltag selten geworden sind.

Die dritte Ausgabe der Serie vereint 17 sorgfältig kuratierte Titel aus unterschiedlichen Genres wie World-Blues, Singer-Songwriter, Indie-Pop, Retro-Soul, NuJazz, Electronica und neo-Klassik. Mit dabei sind Künstler wie Tanita Tikaram mit einer Akustikversion ihres Hits „Twist in my sobriety“, Monolink, Laurent Dury oder Kinobe. Das Cover wurde erneut von Jürgen Oschwald gestaltet.

Weiterentwicklung bewährter Mastering-Technik

Die klangliche Grundlage bildet das eigens bei in-akustik entwickelte RESO-Mastering. Für die s.a.m.-Edition wurde es weiterentwickelt. Die aktuelle Version soll für nochmals gesteigerte Transparenz, Räumlichkeit und Dynamik sorgen – und so dazu beitragen, die musikalische Aussage klarer hervortreten zu lassen.

Als Schallplatte oder CD

Veröffentlicht wird die Reihe sowohl auf 180-Gramm-Vinyl als auch als UHQCD (Ultimate High Quality CD). Das Vinyl zeichne sich laut in-akustik durch besondere Laufruhe und minimale Nebengeräusche aus, und das hochpräzise Fertigungsverfahren der UHQCD sorge für ein noch genaueres Abtastergebnis – selbst auf herkömmlichen CD-Playern seien die klanglichen Vorteile klar hörbar.

Preise und Verfügbarkeit

Die Volume 3 von in-akustiks s.a.m.-Edition ist bereits verfügbar, die 180-Gramm-Vinyl-Platte kostet 42,99 Euro – die UHQCD 29,99 Euro.