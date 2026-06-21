Mono-Endstufen Vitus Audio SM-025: Dänische Kraftpakete der highendigen Art

Der Elektronikspezialist Vitus Audio sortiert sein Produktprogramm in drei Linien: Die Einstiegsprodukte versammeln sich in der Reference-Serie (was durchaus etwas über die Ambitionen des Herstellers aussagt), noch ambitionierter geht es in der Signature-Linie weiter, während die Masterpiece-Reihe den Flaggschiffprodukten der Dänen vorbehalten ist.

In der Signature-Linie gibt es nun Verstärkung – im übertragenen wie im wörtlichen Sinne: Seit Kurzem sind die neuen Mono-Endstufen Vitus Audio SM-025 erhältlich. Sie sind die Nachfolger der SM-011, wollen aber deutlich über deren Niveau hinausgehen und „mehr Leistung, eine höhere Auflösung, größere Dynamikreserven und eine außergewöhnliche Ruhe“ erreichen, so die Dänen.

Wie viel Power soll’s denn sein?

Die Monos Vitus Audio SM-025 lassen sich im Class-A- und im Class-AB-Betrieb fahren, entsprechend variiert natürlich auch die Leistungsausbeute. Im reinen Class-A-Betrieb sind 100 Watt an 4 Ohm möglich, während es satte 400 Watt/4 Ohm im AB-Modus sind.

Zahlenwerte allein sind natürlich nicht das Maß der Dinge, Stabilität und Stromlieferfähigkeit sind mitentscheidend. Damit es daran nicht scheitert, dient dem Vitus SM-025 ein proprietärer, verlustarmer Transformator mit 1400 VA Leistungsaufnahme, flankiert von 180.000 µF Siebkapazität – pro Kanal.

Konstruktionsprinzipien

Eine durchgehend symmetrische Schaltungstopologie vom Eingang bis zum Ausgang und das typische Design ohne globale Gegenkopplung sollen bei den SM-025 maximale klangliche Reinheit gewährleisten. Das neu dimensionierte Gehäuse wurde zudem auf eine verbesserte Luftführung ausgelegt, um kritische Bauteile zu schützen und Störeinflüsse deutlich zu reduzieren, so der Hersteller. Details wie die interne Abschirmung und die durchdachte Anordnung der Baugruppen dienen dem Ziel, ein unverfälschtes Klangbild ohne technische Artefakte zu transportieren, so Vitus Audio weiter.

Varianten und Preise

Die 38 Kilogramm/Stück schweren Mono-Endstufen Vitus Audio SM-025 sind in den drei Standardausführungen Weiß, Silber und Schwarz erhältlich sowie gegen Aufpreis in Orange, Champagner und Grau.

Ein Mono-Paar startet preislich bei 55.000 Euro, die zu den Endstufen passende Line-Vorstufe der gleichen Serie – Vitus Audio SL-103 Mk. I – wechselt für 36.000 Euro den Besitzer.