Drei „Nordlichter“ laden zu einem besonderen Event ein – und die dazugehörige Pressemitteilung liest sich durchaus vielversprechend.

Vitru Akustik mit Stammsitz in Bremen baut Lautsprecher mit edler Bestückung und Gehäusekomponenten aus Beton und Massivholz. Ebenfalls in Bremen beheimatet ist Orbiter Audio – ein Unternehmen, das für massive Schallplattenlaufwerke mit einem raffinierten Tonarm-Wechselsystem steht. Als Dritter im Bunde ist Abacus Electronics aus dem nicht weit entfernten Nordenham mit von der Partie.

In einer gemeinsamen Hörsession gibt es Lautsprecher der Meracu-Serie von Vitra Akustik am Abacus Ampollo Dolifet und dem Streamer und Vorverstärker Preamp 14 zu hören. Als weitere Quelle kommt das Laufwerk Orbiter Audio TS zum Einsatz.

Über die beiden Abacus-Geräte können Sie sich in unseren Tests zum Abacus Ampollo Dolifet sowie Preamp 14 vorab informieren – und die restlichen HiFi-Spezereien sollten Sie am besten vor Ort in Augen- und Ohrenschein nehmen. Fürs leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.

Wann?

Mittwoch, 18.03.2020 ab 18 Uhr

Wo?

Industriestraße 20, 28199 Bremen

Kontakt

Abacus Electronics

Bahnhofstraße 39a

26954 Nordenham



Telefon: +49(0)4731-5088

E-Mail: info@abacus-electronics.de

Web: https://www.abacus-electronics.de/