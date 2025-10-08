Visions of Sound 2025 im Hifi Forum Baiersdorf

Achtung, Achtung: Am kommenden Freitag und Samstag lädt das HiFi Forum in Baiersdorf und Weilersbach zu einem immersiven Hörerlebnis ein, das Musikliebhaber in neue Dimensionen führen will. Präsentiert werden hochwertige 3D-Soundsysteme – inklusive exklusiver Vorführungen in Dolby Atmos und Auro 3D.

Visions of Sound – Mittendrin statt nur davor

Was wäre, wenn Musik nicht nur vor einem stattfindet, sondern einen völlig umschließt? Genau dieser Frage widmet sich das zweitägige Event „Visions of Sound 2025“, das in den Showrooms des HiFi Forum Baiersdorf sowie im HiFi Forum Musterhaus Smart Home in Weilersbach stattfindet. Die Besucher erwartet ein audiovisuelles Erlebnis, das neu definiert, wie Musik zuhause klingen kann.

Insgesamt sieben erstklassige 3D-Soundsysteme können während der Veranstaltung gehört und erlebt werden – darunter Setups mit Komponenten von Bowers & Wilkins, Piega, Audio Physic, Trinnov, Lyngdorf und weiteren renommierten Marken. Die Systeme arbeiten mit Technologien wie Dolby Atmos und Auro 3D, um dreidimensionalen Klang mit beeindruckender Präzision in den Raum zu projizieren.

3D-Klangwelten in unterschiedlichen Studios

In den fünf Studios des HiFi Forums Baiersdorf werden unter anderem folgende Setups präsentiert:

Ein 3D-System mit B&W-802-D4-Lautsprechern, angetrieben vom Trinnov-Altitude-32-Prozessor

Ein Piega-Coax-System mit REL S510 Subwoofern und Elektronik von Lyngdorf

Eine Audio-Physic-Kombination mit NAD-T778-AV-Receiver

Ein kabelloses Surround-Setup mit Piega ACE und Platin-Wireless-Komponenten

Shuttle-Service

Für einen erweiterten Einblick steht am Samstag zusätzlich ein kostenloser Shuttle-Service ins HiFi Forum Musterhaus Smart Home zur Verfügung. In diesem vollausgestatteten Demonstrationshaus erwarten die Gäste zwei weitere Referenzsysteme mit Piega-MLS-3-Lautsprechern, Auro-3D-Technik, Tageslichtprojektion und smartem Medien- und Haussteuerungssystem Control4. Die Touren starten um 12:00 und 15:00 Uhr und dauern etwa 90 Minuten. Aufgrund der begrenzten Plätze ist eine vorherige Anmeldung notwendig – die Kontaktdaten finden Sie unten.

Präsentation mit Christoph Diekmann

Ein Highlight des Events ist die moderierte Präsentation von Christoph Diekmann, Geschäftsführer des HiFi Forums. Unter dem Titel „Visions of Sound“ nimmt er die Gäste mit auf eine musikalische Reise durch immersive 3D-Welten. Musik von Künstlern wie Mumford & Sons, Grönemeyer, Die Fantastischen Vier, Mylène Farmer, Till Brönner, Yello, Hans Zimmer oder den Berliner Philharmonikern wird dabei in neuem klanglichem Gewand präsentiert.

Die etwa 45-minütigen Sessions finden am Freitag um 15:00, 17:00 und 19:00 Uhr sowie am Samstag um 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr statt. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich, da die Teilnehmerzahl auf sechs Personen pro Slot begrenzt ist.

Wann?

Freitag, 10. Oktober 2025, 15 – 21 Uhr

Samstag, 11. Oktober 2025, 10 – 17 Uhr

Wo?

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Str. 29 | 91083 Baiersdorf

HiFi Forum Musterhaus Smart Home

Friedbergstr. 20 | 91365 Weilersbach

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf

Deutschland

Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: https://www.hififorum.de/