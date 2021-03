Eines kann man dem Hersteller Nubert sicherlich nicht vorwerfen, nämlich einen Mangel an kreativen Ideen. Jetzt ist sogar ein fast authentisches Shopping-Erlebnis möglich – im Rahmen eines virtuellen Ladenbesuchs im Schwäbisch Gmünder Ladengeschäft.

Nubert 360°-Onlinerundgang

Ab sofort können alle Interessierten ganz virenfrei und einfach das Ladengeschäft in Schwäbisch Gmünd besuchen, denn der Hersteller Nubert hat einen virtuellen 360°-Rundgang kreiert.

Dazu wurden 20 detaillierte Panoramafotos geschickt miteinander verschmolzen. Ähnlich, wie man es auch bei Google Streetview kennt, können Sie sich nur mit Maus und Monitor frei im Hörstudio bewegen und die verschiedenen Sektionen erkunden.

Nubert legt außerdem Wert darauf festzustellen, dass das Versandgeschäft auch in Lockdown-Zeiten ganz normal weiter läuft. Alle Fachberater und Servicemitarbeiter stehen telefonisch und per Mail zur Verfügung. Und natürlich können weiterhin alle Lautsprecher und Komponenten in Ruhe 30 Tage lang daheim ausprobiert werden.

Hier geht’s direkt zum Rundgang. Viel Vergnügen!

