Es gibt ein neues Produkt der Marke Violectric, nämlich einen Kopfhörerverstärker/Pre-Amp, der – so der Hersteller – für „absolute Klangtreue“ bürgen soll. Man habe sich bei dieser Komponente ganz und gar auf die analoge Signalverarbeitung konzentriert, somit gibt es keinen DAC.

Violectric HPA V550: Technik & Features

Der Violectric HPA V550 wartet mit drei analogen Hochpegeleingängen auf (2 x Cinch unsymmetrisch, 1 x XLR symmetrisch). Die Vorverstärkersektion erlaubt den Abgriff des Signals (lautstärkegeregelt oder mit Fixpegel) wiederum per XLR und Cinch. Kopfhörer lassen sich frontseitig anschließen, dafür stehen zwei 6,3-mm-Stereoklinken und ein symmetrischer Anschluss bereit.

In der Standardversion sind Lautstärke- und Balance-Regler mit Alps-RK-27-Potis ausgestattet. In der Pro-Version, die 600 Euro mehr kostet, geschieht die Lautstärkeregelung über eine 256-stufige Relais-Schaltung. Eine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten – und zwar bei beiden Varianten.

Entwicklungsziele des Violectric waren hohe Leistung bei geringstmöglichen Rauschwerten. Hierbei greift unter anderem eine Pre-Gain-Schaltung, mit der der Pegel für den jeweiligen Kopfhörer optimiert und der Regelweg des Lautstärkepotis möglichst optimal genutzt werden kann. Auch die Line-Ausgänge können per Mäuseklavier in mehreren Stufen pegelangepasst werden. Außerdem sind Schaltungen an Bord, die angeschlossene Geräte vor Überlast bzw. Gleichspannung schützen.

Preis Violectric HPA V550: 2.399 Euro

Preis Violectric HPA V550 Pro: 2.999 Euro

Kontakt

cma audio GmbH

Münchener Straße 21

82131 Gauting



E-Mail: gmbh@cma.audio

Web: https://www.violectric.de/