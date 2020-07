Violectric DHA V590 Pre-DAC/Kopfhörerverstärker

Mit dem DHA V590 stellt Violectric einen angesichts seiner audiophilen Ansprüche erstaunlich kompakten Pre-DAC mit Resampler und Kopfhörerverstärker vor. Er nimmt Digitalsignale per XLR (AES/EBU), Cinch/Toslink (S/PDIF) oder USB entgegen, bereitet sie per 32-Bit-Resampling auf und wandelt sie sodann über seine beiden im Doppelmonomodus laufenden AKM-4490-Wandler in ein Analogsignal. Dabei kann er Material bis 32 Bit/384 kHz (über USB) und DSD 64 – 512 verarbeiten. Drei analoge Hochpegeleingänge (1 x XLR symmetrisch, 2 x Cinch unsymmetrisch) sind ebenfalls mit an Bord.

Für die Lautstärke- und Balanceregelung – jawohl, die gibt es auch – kommen hochwertige Alps-Potis zum Einsatz. Es können zwei unsymmetrische und ein symmetrischer Kopfhörer angeschlossen werden. Durch eine Pre-Gain-Schaltung ist es möglich, den Ausgangspegel an den jeweils verwendeten Kopfhörer anzupassen.

Zusätzlich zu den drei frontseitigen Kopfhörerausgängen bietet der Violectric DHA V590 auf der Rückseite einen symmetrischen XLR- und einen unsymmetrischen Cinch-Ausgang. Die Kopfhörer- und Line-Ausgänge lassen sich übrigens auch gleichzeitig nutzen.

Spezielle Schaltungen schützen das Gerät vor Gleichstromanteilen, Überlastung oder Überspannung und verzögern den Einschaltvorgang, um angeschlossene Komponenten zu schonen. Wer eine relaisgesteuerte Lautstärkeregelung gegenüber dem klassischen Poti bevorzugt, der kann diese gegen einen Aufpreis von 500 Euro bestellen: Sie regelt dann die Lautstärke in insgesamt 256 Schritten. Im Lieferumfang enthalten ist in jedem Fall eine Fernbedienung. Erhältlich ist der DHA V590 ab August 2020 – ausschließlich im CMA-Vertrieb.

Preis Violectric DHA V590: 3.199 Euro

Kontakt

cma audio GmbH

Münchener Straße 21

82131 Gauting



Telefon: +49(0)89-97 880 38 0

E-Mail: gmbh@cma.audio

Web: http://www.cma.audio/