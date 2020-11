Violectric DHA V380 Kopfhörerverstärker/Vorstufe/DAC

Violectric – eine Marke des deutschen Studioequipment-Herstellers „Lake People“ – hat mit dem DHA V380 ein neues Kombigerät im Angebot, das D/A-Wandler, Vorstufe und Kopfhörerverstärker unter einem Dach vereint und dank eines leistungsfähigen Resamplers/Reclockers „Jitter nahezu vollständig eliminieren“ soll, so die Pressemitteilung.

Violectric DHA V380: Schnittstellen & Technik

Der Violectric DHA V380 kann wahlweise koaxial, per Toslink oder USB bespielt werden, die eingehenden Digitalsignale werden per 32-Bit-Resampling aufbereitet und über ein Wandlerduo aus dem Hause AKM analog ausgespielt. Außerdem sind noch zwei analoge Hochpegeleingänge mit an Bord.

Für die Lautstärkesteuerung der angeschlossenen Kopfhörer kommt ein hochwertiger Alps-Regler zum Einsatz. Durch die integrierte Pre-Gain-Schaltung lässt sich der Pegel fein an die jeweilige Impedanz und Empfindlichkeit des Kopfhörers anpassen.

Ausgangsseitig wartet der Violectric DHA V380 mit einem symmetrischen und zwei unsymmetrischen Kopfhöreranschlüssen auf, darüber hinaus gibt es noch je einen symmetrischen und unsymmetrischen Line-Ausgang zum Anschluss von nachfolgenden Verstärkern oder Aktivlautsprechern, wahlweise mit festem oder lautstärkegeregeltem Pegel.

Zu guter Letzt bringt der neue Spross aus der Violectric-Familie Schutzschaltungen für Gleichstrom/Überlast sowie eine Einschaltverzögerung zur Schonung der Kopfhörer mit.

Preis Violectric DHA V380: 2.199 Euro

Kontakt

cma audio GmbH

Münchener Straße 21

82131 Gauting



Telefon: +49(0)89-97 880 38 0

E-Mail: gmbh@cma.audio

Web: http://www.cma.audio/