Vincents Baureihe SolidLine umfasst zehn Produkte: Neben zwei CD-Playern und Vollverstärkern finden sich im Line-up je eine Stereo- und 6-Kanal-Endstufe sowie drei Monos und ein Vorverstärker.

Bei den SolidLine-Amps spielen Röhren – anders als bei Vincents TubeLine, aus der wir den Hybridverstärker SV-700 zuletzt im Test hatten – keine Rolle. Vor- und Endstufensektionen der Verstärker sind also transistorisiert – und in Class-A bzw. Class-AB gehalten. Das Leistungsspektrum der Verstärker reicht von 100 Watt bis hinauf zu 300 Watt je Kanal an 8 Ohm.

Für all diejenigen, die ein Auge auf eine Komponente aus Vincents SolidLine geworfen haben, dürfte die aktuelle Pressemeldung des Vertriebs besonders interessant sein: Die Preise sinken, und zwar für alle Produkte. So liegt beispielsweise der große Vollverstärker SV-238MK nicht mehr bei 3.199 Euro, sondern bei 2.899 Euro, die Stereo-Endstufe SP-994 kostet nun 2.399 Euro statt 2.999 Euro und die Mono-Endstufe SP-998 1.999 Euro statt 2.499 Euro pro Stück.

Weitergehende Informationen zur Vincent SolidLine finden Sie hier.

Kontakt

Sintron Vertriebs GmbH

Südring 14

76473 Iffezheim



Telefon: +49(0)7229–182931

E-Mail: info@sintron.de

Web: www.vincent-highend.com