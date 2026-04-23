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Vincent SA-32 AE: Hybrid-Vorstufe mit DAC | News fairaudio

Vincent SA-32 AE: Neue Vorstufe zum 30-jährigen Jubiläum

von Jochen Reinecke

Wir gratulieren – und freuen uns mit: Zum 30-jährigen Bestehen seiner PowerLine-Serie bringt Vincent mit der SA-32 AE eine limitierte Sonderedition seiner Hybrid-Vorstufe auf den Markt. Die Baureihe reicht bis zur SA-31 aus dem Jahr 1996 zurück und steht seit jeher für die Kombination aus Röhren- und Transistortechnik. Die neue „Anniversary Edition“ greift dieses Konzept auf – erweitert es aber deutlich. Und: Sie ist auf 200 Stück limitiert.

Zutritt: Jetzt auch digital!

Optisch unterscheidet sich die Vincent SA-32 AE bereits durch ein leicht überarbeitetes Design und ein gewachsenes Gehäuse. Letzteres ist vor allem der erweiterten Ausstattung geschuldet: Neben klassischen analogen Eingängen bietet die Vorstufe nun auch eine integrierte Digitalsektion mit optischem und koaxialem Eingang, Bluetooth sowie HDMI-ARC für die Einbindung eines Fernsehers. Also ein erheblicher Feature-Zugewinn gegenüber der Vorgängerin, die wir bereits im ausführlichen Test hatten.

Die Rückseite der Vorstufe Vincent SA-32 AE
Neue Anschlussvielfalt: An der Vincent-Vorstufe SA-32 AE lassen sich jetzt auch Digitalquellen verbinden

Vincent SA-32 AE: Röhrenbestückung

Ansonsten ist die Hybrid-Architektur natürlich geblieben, wenn auch modifiziert: Statt der bisherigen vier 6N16-Röhren setzt Vincent nun auf eine neue Bestückung mit zwei 12AU7- und zwei ECC88-Röhren. Die 12AU7 übernehmen die erste Verstärkungsstufe direkt hinter dem Eingang und prägen maßgeblich den Grundcharakter – „warm, präsent und musikalisch“, heißt es. Die ECC88 arbeiten in der Klangregelung und fungieren als Phasensplitter.

Die Vincent SA-32 AE von Innen
Blitzsauberer Aufbau – das Innenleben der neuen Vincent-Vorstufe

Netzteil

Auch das Netzteil wurde aufwendig ausgeführt. Ein R-Core-Transformator sowie hochwertige Kondensatoren von Wima und Nichicon sorgen für stabile Spannungsverhältnisse und eine geringe Restwelligkeit. Ziel ist eine möglichst saubere Signalverarbeitung mit niedrigem Rauschen und reduzierten Verzerrungen.

Die Vorstufe Vincent SA-32 AE in Silber
Auf Wunsch ist die SA-32 AE auch in Silber verfügbar

Analog-Schnittstellen und Specs

Anschlussseitig zeigt sich die Vincent SA-32 AE vielseitig: Fünf Cinchanschlüsse und ein XLR-Eingang stehen für analoge Quellen bereit, ergänzt durch die genannten Digitalschnittstellen. Auf der Ausgangsseite finden sich sowohl Cinch- als auch XLR-Pre-Outs sowie ein zusätzlicher Record-Out.

Mit einem Frequenzbereich bis 50 kHz, einem Signal-Rauschabstand von über 90 dB und einer Ausgangsspannung von 2 Volt bewegt sich die Vorstufe offenbar auch technisch auf solidem Niveau.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Die Vorstufe Vincent SA-32 AE ist ab sofort in Schwarz und Silber erhältlich, auf 200 Exemplare limitiert und kostet 1.999 Euro.

Kontakt

Sintron Distribution GmbH (Vincent)

Südring 14

76473 Iffezheim

Telefon: +49 (0) 7229 182950

E-Mail: info@sintron.de

Web: https://www.vincent-tac.de/

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