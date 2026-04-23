Vincent SA-32 AE: Neue Vorstufe zum 30-jährigen Jubiläum

Wir gratulieren – und freuen uns mit: Zum 30-jährigen Bestehen seiner PowerLine-Serie bringt Vincent mit der SA-32 AE eine limitierte Sonderedition seiner Hybrid-Vorstufe auf den Markt. Die Baureihe reicht bis zur SA-31 aus dem Jahr 1996 zurück und steht seit jeher für die Kombination aus Röhren- und Transistortechnik. Die neue „Anniversary Edition“ greift dieses Konzept auf – erweitert es aber deutlich. Und: Sie ist auf 200 Stück limitiert.

Zutritt: Jetzt auch digital!

Optisch unterscheidet sich die Vincent SA-32 AE bereits durch ein leicht überarbeitetes Design und ein gewachsenes Gehäuse. Letzteres ist vor allem der erweiterten Ausstattung geschuldet: Neben klassischen analogen Eingängen bietet die Vorstufe nun auch eine integrierte Digitalsektion mit optischem und koaxialem Eingang, Bluetooth sowie HDMI-ARC für die Einbindung eines Fernsehers. Also ein erheblicher Feature-Zugewinn gegenüber der Vorgängerin, die wir bereits im ausführlichen Test hatten.

Vincent SA-32 AE: Röhrenbestückung

Ansonsten ist die Hybrid-Architektur natürlich geblieben, wenn auch modifiziert: Statt der bisherigen vier 6N16-Röhren setzt Vincent nun auf eine neue Bestückung mit zwei 12AU7- und zwei ECC88-Röhren. Die 12AU7 übernehmen die erste Verstärkungsstufe direkt hinter dem Eingang und prägen maßgeblich den Grundcharakter – „warm, präsent und musikalisch“, heißt es. Die ECC88 arbeiten in der Klangregelung und fungieren als Phasensplitter.

Netzteil

Auch das Netzteil wurde aufwendig ausgeführt. Ein R-Core-Transformator sowie hochwertige Kondensatoren von Wima und Nichicon sorgen für stabile Spannungsverhältnisse und eine geringe Restwelligkeit. Ziel ist eine möglichst saubere Signalverarbeitung mit niedrigem Rauschen und reduzierten Verzerrungen.

Analog-Schnittstellen und Specs

Anschlussseitig zeigt sich die Vincent SA-32 AE vielseitig: Fünf Cinchanschlüsse und ein XLR-Eingang stehen für analoge Quellen bereit, ergänzt durch die genannten Digitalschnittstellen. Auf der Ausgangsseite finden sich sowohl Cinch- als auch XLR-Pre-Outs sowie ein zusätzlicher Record-Out.

Mit einem Frequenzbereich bis 50 kHz, einem Signal-Rauschabstand von über 90 dB und einer Ausgangsspannung von 2 Volt bewegt sich die Vorstufe offenbar auch technisch auf solidem Niveau.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Die Vorstufe Vincent SA-32 AE ist ab sofort in Schwarz und Silber erhältlich, auf 200 Exemplare limitiert und kostet 1.999 Euro.