Netzfilter Vincent PF-3: Sauberer Strom, klarerer Klang

Weniger Brummen, mehr Ruhe in der Musik: Mit dem PF-3 bringt Vincent einen Netzfilter mit integriertem DC-Blocker, der typische Störquellen im Haushalt gezielt adressiert. Denn bekanntermaßen ist Strom nicht nur die unsichtbare Grundlage jeder HiFi-Anlage, sondern auch eine oft unterschätzte Fehlerquelle.

Vincent PF-3: Interferenzen und Gleichstrom den Garaus machen

Schwankungen im Netz, Störungen durch andere Geräte oder Gleichspannungsanteile können die Performance hörbar beeinträchtigen. Genau hier setzt der Vincent PF-3 an, der als kombinierter EMI-Netzfilter und DC-Blocker konzipiert ist.

Im Zentrum steht die Aufgabe, das ankommende Netzsignal zu stabilisieren und von Störungen zu befreien. Elektromagnetische Interferenzen (EMI), wie sie durch zahlreiche Verbraucher im Haushalt entstehen, werden laut Vincent ebenso reduziert wie Gleichspannungsanteile im Netz. Letztere können insbesondere durch moderne Installationen wie Photovoltaikanlagen auftreten und im ungünstigsten Fall mechanisches Trafobrummen verursachen.

Der Vincent PF-3 filtert diese Einflüsse gezielt heraus und stellt den angeschlossenen Geräten eine saubere Stromversorgung zur Verfügung. Das Ziel ist weniger eine spektakuläre Veränderung, sondern vielmehr die Schaffung einer sauberen Grundlage, auf der die HiFi-Anlage ihre Stärken ausspielen kann.

Leistungsfähig

Für die Praxis bietet das Gerät insgesamt sechs Schuko-Steckdosen, die an der oberen Geräteseite platziert sind. Zwei davon (maximal 300 Watt Gesamtleistung) sind speziell für empfindlichere Digitalquellen ausgelegt, während vier weitere Anschlüsse (maximale Gesamtleistung 1900 Watt) für leistungsstärkere Komponenten wie Verstärker vorgesehen sind. Alle Ausgänge sind sowohl EMI- als auch DC-gefiltert. Ein integrierter Überlastschutz sorgt zusätzlich für Sicherheit im Betrieb.

Technisch ist der Vincent PF-3 für eine maximale Leistung von 2200 Watt ausgelegt und arbeitet im üblichen Spannungsbereich von 220 bis 240 Volt. Mit kompakten Abmessungen und einem Gewicht von 2,8 Kilogramm dürfte sich das Gerät unkompliziert in bestehende Anlagen integrieren lassen.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Vincent-Netzfilter PF-3 ist ab sofort erhältlich – und zwar in Schwarz oder Silber. Der Preis: 599 Euro.