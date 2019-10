Der österreichische Lautsprecherhersteller Vienna Acoustics bringt zwei neue Mitglieder der Concert-Grand-Serie an den Start: die Beethoven Concert Grand Reference (Bild oben) stellt das Topmodell, die etwas kleiner bauende Beethoven Baby Grand Reference die Nummer 2 der Baureihe vor. Es handelt sich um Dreiwegler mit Bassreflexgehäuse.

Herzstück der neuen Vienna-Acoustics-Lautsprecher sind die patentierten Flachmembrantreiber: Beide Boxen nutzen einen 15-cm-Mitteltöner, bei der Grand Reference kommen für die unteren Lagen drei 18-cm-Treiber, bei der Baby Reference dagegen zwei 15-cm-Treiber zum Einsatz. Den Hochton verantwortet bei beiden Modellen jeweils eine handbeschichtete 28-mm-Seidenkalotte.

Flache Membranen seien von Natur aus weniger steif, aber dank der patentierten, einseitigen Membranversteifung sei ein „Nachteil in einen Vorteil verwandelt“ worden, so der Hersteller: Man erziele nicht nur das „bestmögliche Verhältnis zwischen Gewicht und Steifigkeit“, die Konstruktion erlaube zudem durch die Veränderung von Anzahl und Form der Versteifungsstreben, ihrer Dicke, einer radialen oder konzentrischen Ausrichtung und der gezielten Platzierung an neuralgischen Punkten eine genau berechenbare Klang- und Impulswiedergabe, ist man bei Vienna Acoustics überzeugt.

Als Membranmaterial kommt dabei eine spezielle Mischung aus TPX und Polypropylenen zum Einsatz, der zusätzlich eine definierte Menge an Glasfaserstäbchen hinzugefügt wird. Dank der Finite-Elemente-Analyse sei es Firmengründer und Entwickler Peter Gansterer gelungen, eine flache, strahlenförmige Struktur zu schaffen, bei der nur an wirklich kritischen Punkten eine Strebe für Versteifung sorgt. Die daraus resultierende flache und steife Scheibe eliminiere Phasenverschiebungen, so Gansterer

Die Vienna Acoustics Beethoven Concert Grand Reference sowie Beethoven Baby Grand Reference sind in Rosewood- und Kirschefurnier oder in Klavierlack-Weiß beziehungsweise -Schwarz erhältlich.

Preise:

Vienna Acoustics Beethoven Concert Grand Reference: ab 9.898 Euro/Paar

Vienna Acoustics Beethoven Baby Grand Reference: ab 7.498 Euro/Paar

Kontakt

Sintron Vertriebs GmbH

Südring 14

76473 Iffezheim



Telefon: +49(0)7229–182950

E-Mail: info@sintron.de

Web: https://sintron.de/marken/vienna.php