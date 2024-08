Wer seine Raumakustik optimieren möchte, der findet beim portugiesischen Hersteller Vicoustic eine Vielzahl flexibler Lösungen in Form spezifisch wirkender Absorber und Diffusoren. Ganz neu im Programm sind die Akustikpaneele VicPattern Ultra Beat XL, die das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung ankündigt.

Vicoustic VicPattern Ultra Beat XL: Extragroße Absorber mit Designanspruch

Wer sich grundsätzlich für die Lösungen von Vicoustic interessiert, dem sei zunächst einmal unser ausführlicher Testbericht der Vicoustic-Raumelemente ans Herz gelegt. Die neue Lösung aus dem House Vicoustic kommt in Form extragroßer Paneele mit einem speziellen Muster, dessen Design, so der Hersteller, von musikalischen Rhythmen inspiriert sei. Raumakustisch wirkt es schallabsorbierend – und zwar breitbandig im Bereich der mittleren und hohen Frequenzen.

Die VicPattern Ultra Beat XL sollen sich laut Vicoustic aufgrund ihrer kaum wahrnehmbaren Fugen perfekt miteinander kombinieren lassen. Die schallabsorbierende VicPET-Wollschicht im Inneren der Paneele trägt nicht nur zur Verbesserung der Akustik bei, sie soll zugleich auch das Ziel von Vicoustic widerspiegeln, nachhaltigere und umweltfreundlichere Produkte aus recyceltem Kunststoff herzustellen. Eingefasst sind die Absorber in MDF und Hochdrucklaminat (HPL). Sie lassen sich auf Wunsch auch mit anderen Produkten aus dem Vicoustic Pro Audio- und Hifi-Sortiment kombinieren.

Ausführungen und Montage

Das 1190 x 595 Millimeter große Vicoustic VicPattern Ultra Beat XL ist in fünf Holzdekoren und zwei matten Farben erhältlich, darunter die neuesten Varianten Dark Walnut und Natural Walnut. Das VicPattern Ultra Beat XL wird mit VicFix Mini für die Wandmontage geliefert, kann aber auch mit einem separat erhältlichen VicFix-Profil an der Decke installiert werden. Mit dem ebenfalls gegen Aufpreis erhältlichen VicFix Corner lässt sich ein VicPattern Ultra Beat XL auch in Ecken installieren, um als Bassfalle zu fungieren. Preislich geht es ab knapp über 400 Euro los.

