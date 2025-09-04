Zur übermorgen im Living Berlin steigenden Feier anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums von Max Schlundt Kulturtechnik – hier finden Sie alle weiteren Infos – erreichte uns ein weiteres spannendes Update: Gemeinsam mit Udo Besser von Besser Distribution veranstaltet Max Schlundt eine Auktion – und zwar von nichts Geringerem als drei Lautsprecherpaaren der Prophecy-Serie des englischen Spezialisten PMC.

Sehr gute Lautsprecher – für einen sehr guten Zweck

Die Erlöse, die jeweils über den unten genannten Mindestgeboten liegen, kommen Organisationen zugute, die sich um das Wohl traumatisierter Kinder des Überfalls vom 7. Oktober sowie um das Wohl traumatisierter Kinder im Gazastreifen kümmern.

Ihr nächster Traumlautsprecher? Die Mindestgebote:

Kompaktlautsprecher PMC Prophecy 1: Mindestgebot 1.300 Euro (UVP 3.998 Euro)

Standlautsprecher PMC Prophecy 5: Mindestgebot 2.400 Euro (UVP 5.998 Euro)

Standlautsprecher PMC Prophecy 7: Mindestgebot 3.400 Euro (UVP 7.998 Euro)

Gebote werden am 6.9. bis 24 Uhr auch per E-Mail (info@maxschlundt.de) entgegengenommen. Wir wünschen viel Erfolg beim Bieten – und vor allem: Viel Spaß beim Feiern in der Kantstraße 17! Ab 15 Uhr geht es los …

Kontakt

Max Schlundt Kultur Technik

Kantstraße 17 (im Living Berlin)

10623 Berlin

Deutschland

Telefon: +49(0)30-31 51 53 40

E-Mail: info@maxschlundt.de

Web: https://www.maxschlundt.de