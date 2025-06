Die Harman Luxury Audio Group bringt mit der Mark Levinson 600 Series eine neue Verstärkerlinie in die Startlöcher. Die Serie umfasst drei neue Amps: den Vorverstärker No. 626, den Stereo-Endverstärker No. 632 sowie den Mono-Endverstärker No. 631.

Made in USA

Laut Mark Levinson handelt es sich bei der 600 Series um einen nächsten Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung audiophiler Technologien. Die neuen Geräte verbinden einen konsequent dual-monauralen Aufbau mit der unternehmenseigenen „Pure Path“-Signalverarbeitung.

Dabei soll besonderer Wert auf klangliche Neutralität, hohe Leistungsreserven und eine kontrollierte, detailreiche Wiedergabe gelegt worden sein. Alle drei Modelle würden vollständig in den USA entwickelt und gefertigt, heißt es.

Die Mark-Levinson-Verstärker greifen das markentypische Design auf, bei dem massive Aluminiumgehäuse mit roten Akzenten unter getöntem Glas kombiniert werden. Auch gestalterisch sollen sie damit an die langjährige Designtradition der Amerikaner anknüpfen.

Mit DAC & Phono: Der Preamp

Der Vorverstärker Mark Levinson No. 626 kombiniert einen vollständig analogen Signalweg mit digitalen Funktionen, die unter anderem auf einen hochauflösenden DAC (Precision Link III) zurückgreifen. Dieser ist in der Lage, PCM-Signale mit bis zu 32 Bit und 384 kHz sowie native DSD-Formate zu verarbeiten. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine MM/MC-Phonostufe und einen Class-A-Kopfhörerverstärker. Eine doppelte Stromversorgung, mechanisch entkoppelte Baugruppen sowie ein vibrationsgedämpftes Gehäuse sollen für maximale Signalintegrität sorgen.

Power … und noch mehr Power

Für die Leistungsverstärkung bietet die Serie zwei Optionen: Der Mark Levinson No. 632 ist als Stereo-Endverstärker in Dual-Mono-Design gehalten, während die Mark Levinson No. 631 naturgemäß optimal kanalgetrennt in Mono kommen. Beide Modelle arbeiten im Class-A/AB-Betrieb, verfügen über symmetrische Signalführung und sind mit großzügig dimensionierten Ringkerntransformatoren ausgestattet. Die Gehäuse sind modular aufgebaut, um Störungen zwischen den Komponenten zu minimieren.

Verfügbarkeit und Preise

Der Verkaufsstart ist für das vierte Quartal 2025 geplant. Die Preisempfehlung liegt bei 27.999 Euro für den Vorverstärker Mark Levinson No. 626, 33.999 Euro für den Stereo-Endverstärker Mark Levinson No. 632 und 43.999 Euro (pro Stück, wohlgemerkt!) für den Mono-Verstärker Mark Levinson No. 631.

